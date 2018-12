Sramota, da ima skoraj vsaka vas boljšega

Nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič danes praznuje veliko obletnico. Ljubljančan je srečal abrahama, ob katerem se je uzrl na prehojeno pot in prišel do spoznanja, da še vedno živi otroške sanje. Vez z nogometom ohranja kot športni direktor Krke. Trudi se, da bi se v Novo mesto vrnil prvoligaški vrvež, in upa, da bo štadion Portoval kmalu zaživel v lepši, udobnejši podobi. Takšni, kot se spodobi za 21. stoletje.

Eden najboljših nogometnih napadalcev, kar se jih je rodilo na sončni strani Alp, je zelo navezan na december. Zadnji koledarski mesec že tako velja za veselega, živahnega, prazničnega in zimsko obdarjenega, v srcu Saša Udoviča pa izžareva še nekaj več.

''December je mesec z veliko pozitivnih vibracij. Ko je tu še rojstni dan, letos pa še abraham, je čas za posebno prelomnico, ob kateri se zazreš vase. Ko gledam nazaj in spremljam vse izkušnje, ki sem jih nabral v nogometni karieri, lahko vidim, kako se mi je zgodilo toliko prijetnih stvari, ob katerih sem uresničil otroške sanje. V bistvu jih še vedno živim. Našel sem notranji mir,'' je ob 50. rojstnem dnevu, ki ga bo preživel v krogu najbližjih in najboljših prijateljev, pojasnil dolgoletni slovenski reprezentant.

Nikoli se ni predstavljal v trenerski vlogi

Je tretji najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov. V zgodovini izbrane vrste bo ostal zapisan z velikimi črkami, saj je predstavljal vodilno moč v konici napada znamenite zlate Katančeve generacije, ki ji je pred 18 leti uspel senzacionalen preboj na prvo veliko tekmovanje, evropsko prvenstvo (2000). V državnem dresu je zbral 42 nastopov in dosegel 16 zadetkov, kar ga na večni lestvici najboljših slovenskih strelcev uvršča na visoko tretje mesto.

Klubske izkušnje je nabiral na Hrvaškem, v Belgiji, Švici in Avstriji, po koncu kariere pa se je posvetil različnih nogometnih vlogam.

''Kot trenerja se nisem nikoli predstavljal, zdi se mi, da se bolje znajdem v kadrovskih vodah, kot športni direktor. Tam lahko svoje izkušnje, vse tisto, kar sem doživljal med igranjem, najbolje izkoristim,'' je slavljenec pojasnil, zakaj ga po koncu igralske kariere največkrat srečujemo v vlogi športnega direktorja. Nekaj časa je skrbel za kadrovsko politiko tudi pri Olimpiji, drugače pa je najbolj navezan na Krko.

Objekt bi lahko posodobili že kmalu

Stik z nogometom je obdržal kot športni direktor Krke. Foto: Vid Ponikvar Na Dolenjsko ga je pripeljala ljubezen. Sledil je srčni izbranki in se brez težav vpletel v okolje. ''Lepo so me sprejeli. Kot Ljubljančanu mi na Dolenjskem ni bilo lahko, a moram povedati, da nisem doživljal prav nikakršnih očitkov,'' je vesel, da lahko deluje in pomaga novomeškemu klubu, s katerim sodeluje že dobro desetletje.

Dolenjsko prestolnico doživlja kot velik potencial. Krka je že igrala v prvi ligi, a se od nje tudi hitro poslovila. Zdaj tekmuje v drugi ligi, kjer z mlado in poletno ekipo, sestavljeno pretežno iz domačih logov, po jesenskem delu zaseda četrto mesto. Udoviča tako solidna uvrstitev po svoje sploh ne preseneča. Zahvaljuje se generalnemu sponzorju za pomoč, obenem pa se zaveda, da se na poti do še večjega razvoja novomeškega kluba nahaja še ena ovira, ki jo lahko v zadnjih desetletjih ob obisku nogometnih prireditev čutijo tudi obiskovalci.

Novomeški Portoval nima razsvetljave, niti pokrite tribune. Foto: Vid Ponikvar

''Največje pridobitve se skrivajo v infrastrukturi. Če bi imeli še boljši štadion, bi lahko novomeška sredina dala slovenskemu nogometu bistveno več. Potrebujemo še umetno razsvetljavo in pokrite tribune. Imamo srečo, da je lokalna skupnost na čelu z županom Gregorjem Macedonijem na naše težave začela gledati pozitivno. Lokalna oblast je projekt umestila v svoj program, tako da smo na pravi poti. S podporo Nogometne zveze Slovenije (NZS) bi lahko v naslednjem letu ali dveh posodobili objekt, nato pa resno razmišljali o prvi ligi,'' ne ovinkari, kako je razočaran nad zdajšnjim stanjem in funkcionalnostjo osrednjega nogometnega objekta v Novem mestu, obenem pa še toliko bolj srečen, da se bo v bližnji prihodnosti nekaj spremenilo. Na bolje.

Če je vreme slabše, morajo gledalci poseči po dežnikih. Foto: Vid Ponikvar

''Sramota je, da imajo skoraj v vsaki vasi bolj dostojen objekt od našega. Pa se tu sploh ne gre le za nogomet. Mestni štadion ni le za nogometaše, ampak tudi za atlete, rekreativce. Seveda pa šteje tudi udobje gledalcev, ki obiskujejo športne prireditve,'' je prepričan, da bi pridobitve na Portovalu razveselile široke množice.

Osnova, ki ločuje Krko od ostalih

Novomeška Krka je v jesenskem delu 2. SNL osvojila četrto mesto. Foto: Vid Ponikvar Novo mesto velja v tem tisočletju za športno središče, v katerem izstopa zlasti ljubezen do vrhunske košarke.

''Privoščim košarkarjem Krke in prav je, da ostane tako. Ne vidim pa razloga, zakaj ne bi tu našel svoje priložnosti tudi nogomet. Ima pomemben potencial. Leži med Ljubljano in Zagrebom, blizu je Bela krajina, baza igralcev je darovita. Selekcija našega prvega moštva dokazuje, da so cilji dosegljivi,'' je ponovil, da bo skušal pomagati Krki do vrnitve v Prvo ligo Telekom Slovenije.

Zaupa delu preizkušenega trenerja Borivoja Lučića, starega znanca slovenskih klubov. Kapetanski trak nosi nekdanji mladi reprezentant Žiga Kastrevec, eden izmed številnih predstavnikov domačega nogometnega okolja.

Krka za jesenskim prvakom Radomljami zaostaja šest točk. Foto: Facebook/NK Krka

''To je ključna osnova, ki nas razlikuje od ostalih. Večina igralcev v začetni enajsterici je iz naše mladinske šole ter prav vsi rezervisti. To bomo delali tudi v prihodnje. Tujca, s tem mislim vsakega nogometaša, ki ne prihaja iz dolenjskega okraja, bomo povabili k nam le v primeru, če je vsaj za 40 odstotkov boljši od našega podmladka in bo lahko drugim pomagal kot mentor. Takšna je naša vizija kluba,'' je opisal usmeritev drugoligaša, ki se ponaša z enim najmanjših proračunov, kar se tiče klubov v zgornji polovici razpredelnice.

Tudi navijaška skupina Trotters je letos slavila okroglo obletnico. Foto: Facebook/NK Krka

V drugi ligi vlada pri vrhu velika gneča. Sedem najboljših ekip deli le osem točk. ''Nismo pod pritiskom. Vzgajamo domače fante, dajemo priložnost mladim in čakamo boljšo infrastrukturo. Naša želja je, da bi lahko prihodnje leto končno igrali domače tekme pod žarometi v petek zvečer. Prepričan sem, da bi bila to uspešnica, zagotovo bi se poznalo na obisku. Saj veste, kako pravijo. Najprej štal'ca, potem pa krav'ca, ki daje dosti mleka, zato je treba paziti, da ga ne razlijemo po nepotrebnem,'' se je izrazil nekoliko drugače, manj nogometno, a še kako razumljivo.

Lestvica 2. SNL po jesenskem delu:

Tako razmišlja svežepečeni 50-letnik, ki mu v dneh spoštljivega jubileja niti ni toliko za darila. Veliko raje bi videl, da bi obdarovali novomeški klub z boljšo infrastrukturo. ''Potem bi imeli vsi nekaj od tega,'' je prepričan nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa. Ljubljančan, ki je srečal abrahama, in pomaga vrniti Novo mesto na prvoligaški zemljevid.