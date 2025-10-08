Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Afriške kvalifikacije za SP 2026

Salah Egipt četrtič popeljal na nogometno SP

Sreda, 8. 10. 2025, 21.01

17 minut

Afriške kvalifikacije za SP 2026

Salah Egipt četrtič popeljal na nogometno SP

Mohamed Salah je dosegel dva gola.

Foto: Reuters

Mohamed Salah je dosegel dva gola.

Foto: Reuters

Reprezentanca Egipta je naslednja, ki si je zagotovila nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026. Egipt si je vozovnico za četrti nastop na mundialu po letih 1934, 1990 in 2018 zagotovil z današnjo zmago nad Džibutijem s 3:0 v afriški kvalifikacijski skupini A.

Zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je dosegel dva gola na tekmi v Casablanci. Egipt ima krog pred koncem zdaj 23 točk in neulovljivo prednost pred Burkino Faso na drugem mestu (18). Tretji gol na tekmi z ekipo, ki je na zadnjem mestu te skupne in je kar 158 mest nižje na lestvici Fife, pa je dosegel Ibrahim Adel.

Zelo blizu uvrstitvi na SP sta tudi Gana v skupini I in Zelenortski otoki v skupini D; oba potrebujeta le še točko na zadnji tekmi konec tedna. Za Zelenortske otoke bi bila to sploh prva uvrstitev na mundial v zgodovini.

Egipt je 19. reprezentanca, ki ima zagotovljen nastop na SP naslednje leto, kjer bo sicer prvič tekmovalo 48 ekip. Obenem so Egipčani tretja afriška ekipa po Tuniziji in Maroku z vozovnico za SP.

Na SP so že neposredno uvrščene gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, prek kvalifikacij pa so si do zdaj uvrstitev zagotovile še Avstralija, Južna Koreja, Iran, Japonska, Jordanija, Uzbekistan, Nova Zelandija, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, gostilo ga bo 16 mest, od tega 11 ameriških, tri mehiška in dve kanadski.

