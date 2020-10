Ronaldova sestra razbesnela svet: Koronavirus je prevara

Portugalska nogometna zveza je v torek objavila, da je bil Ronaldov koronatest pozitiven, a zvezdnik Juventusa ob okužbi ni kazal nobenih znakov bolezni, še več, fotografom se je iz reprezentančnega hotela nasmihal, jim mahal, ob tem pa se nastavljal sončnim žarkom. Njegovo odlično počutje je za podkrepitev svojega mnenja izkoristila njegova sestra Katia in na Instagramu delila svoje mnenje o koronavirusu.

"Če bo Cristiano Ronaldo tisti, ki bo prebudil svet, potem moram reči, da je ta človek božji izbranec. Od danes na tisoče ljudi ne bo več verjelo v covid-19 in teste. To je največja prevara do zdaj," je zapisala zvezdnikova sestra. S tem zapisom je sprožila različne odzive, mnogi so jo označili za tepko, ki ne ve, kaj govori, spet drugi so ji ploskali za izrečene besede.

Ronaldo se je po reprezentančni akciji s posebnim zdravniškim potrdilom že vrnil v Torino, kjer bo končal svojo obvezno karanteno. Z odhodom v Italijo si je 14-dnevno karanteno, ki jo v teh primerih določa Portugalska, skrajšal za štiri dni. Po sedmih dneh bo lahko opravil nov test, če bo ta negativen, ne bo prav nobenih preprek, da ga 28. oktobra ne bi videli na obračunu lige prvakov med Juventusom in Barcelono. Nogometni navdušenci: obračun Ronalda in Messija bo.

