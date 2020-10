Ronaldo kljubuje pravilom: kljub covid-19 se je vrnil v Italijo

Iz nogometnega kluba Juventus so sporočili, da se je njihov prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo kljub pozitivnemu testu na novi koronavirus na reprezentančni akciji vrnil v Italijo, kjer bo ostal do konca karantene. V Italijo se je vrnil s posebnim zdravniškim letalom, ki so ga na prošnjo igralca odobrile zdravstvene oblasti, in bo samoosamitev nadaljeval doma v Torinu, so še sporočili iz kluba.