Neymar prehitel Ronalda, preobrat Argentine, konec Messijevega niza

V Južni Ameriki je bilo pestro tudi v 2. krogu kvalifikacij za SP 2022 v Katarju. V vodstvu sta Brazilija in Argentina, ki sta dosegli še drugi zaporedni zmagi. Brazilci so v Peruju zmagali s 4:2, Neymar pa je prispeval kar tri zadetke in se na večni lestvici najboljših strelcev prebil na drugo mesto. Argentinci so v La Pazu na visoki nadmorski višini, ki jim je v preteklosti povzročala veliko težav, zmagali z 2:1. Ekvador je nadigral Urugvaj, Radamel Falcao je v zadnji minuti preprečil poraz Kolumbije.

Južnoameriška prvakinja Brazilija je po Boliviji (5:0) odpravila še Peru. Na tekmi, polni preobratov in spornih sodniških odločitev, a tudi zadetkov in rdečih kartonov, je v gosteh premagala Peru s 4:2. Gostitelji so v Limi dvakrat vodili, pri gostih pa se je prvi zvezdnik Neymar podpisal kar pod tri zadetke. Dva je dosegel z bele točke, na večni lestvici najboljših strelcev brazilske nogometne reprezentance pa se je povzpel na drugo mesto. Po novem s 64 zadetki zaostaja le še za Pelejem (77), prehitel pa je slovitega rojaka Ronalda (62).

Matchday 2 @CONMEBOL #WorldCup qualifying results



🇧🇴Bolivia 1-2 Argentina 🇦🇷

🇪🇨 Ecuador 4-2 Uruguay 🇺🇾

🇻🇪 Venezuela 0-1 Paraguay 🇵🇾

🇵🇪 Peru 2-4 Brazil 🇧🇷

🇨🇱 Chile 2-2 Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/BxMsOvWezM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2020

Drugo zaporedno zmago so dočakali tudi Argentinci. V neugodnem La Pazu, ki leži na 3650 metrih nadmorske višine in je za gostujoče ekipe vedno neprijeten teren, so imeli v preteklosti kar nekaj težav. Leta 2009 so izgubili kar z 1:6, poraz so doživeli tudi v kvalifikacijah za SP 2018 (0:2). Tudi tokrat ni dišalo po uspehu dvakratnih svetovnih prvakov.

Prvič po domači zmagi nad Kolumbijo leta 2016 se je na kvalifikacijski tekmi Argentine med strelce vpisal še kdo drug kot Lionel Messi. Foto: Reuters

Marcelo Martins je popeljal gostitelje v vodstvo, a sta nato Lautaro Martinez (postal je prvi igralec, ki se je vpisal na seznam strelcev Argentine na kvalifikacijski tekmi po domači zmagi nad Kolumbijo leta 2016 in se ne piše Lionel Messi, ta je dosegel zapored kar šest zadetkov) in Joaquin Correa poskrbela za preobrat. Argentini se je obrestovala poteza selektorja Lionela Scalonija, ki je izbrance zaradi prilagoditve v Bolivijo pripelje že tri dni pred tekmo.

Ekvador je nadigral Urugvaj. Vodil je že s 4:0, nato pa je poraz z dvema zadetkoma z bele točke v zadnjih minutah omilil Luis Suarez. Zelo je bilo napeto v Santiagu, kjer sta se Čile in Kolumbija razšla brez zmagovalca (2:2), gostom pa je točko z zadetkom v zadnji minuti zagotovil Radamel Falcao.

Južnoameriške kvalifikacije za SP 2022, 2. krog:

Torek:

Bolivija : Argentina 1:2 (1:1)

Moreno 24.; Martinez 45., Correa 79.



Ekvador : Urugvaj 4:2 (2:0)

Caicedo 15., Estrada 45., 53., Plata 75.; Suarez 84./11-m, 90./11-m



Venezuela : Paragvaj 0:1 (0:0)

Gimenez 85.



Peru : Brazilija 2:4 (1:1)

Carrillo 6., Tapia 59.; Neymar 28./11-m, 83./11-m, 90., Richarlison 64.; R.K.: Caceda 86., Zambrano 89. (oba Peru)



Čile : Kolumbija 2:2 (2:1)

Vidal 38./11-m, Sanchez 42.; Lerma 7., Falcao 90.

Lestvica:

1. Brazilija 2 tekmi - 6 točk

2. Argentina 2 - 6

3. Kolumbija 2 - 4

4. Paragvaj 2 - 4

5. Ekvador 2 - 3

6. Urugvaj 2 - 3

7. Čile 2 - 1

8. Peru 2 - 1

9. Venezuela 2 - 0

10. Bolivija 2 - 0