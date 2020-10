Brazilci s 5:0 ponižali Bolivijo, na zelenici tudi Neymar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilska nogometna reprezentanca, za katero je od uvodne minute začel tudi zvezdnik francoskega PSG Neymar, se je v prvem krogu južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju znesla nad Bolivijo. Brazilci so v domačem Sao Paulu ob močnem deževju zmagali kar s 5:0. Dva zadetka je prispeval zvezdnik Liverpoola Roberto Firminho.

Neymar, ki si je opomogel po bolečinah v hrbtu, je k zmagi na praznem stadionu Corinthians prispeval dve podaji.

Za petkratne svetovne prvake so gole ob Firminhu, ki je zadel v 29. in 48. minuti, dosegli še Marquinhos (15. minuta), Philippe Coutinho (72.) in Bolivijec Jose Maria Carrasco, ki je v 65. minuti dosegel avtogol.

Naslednji torek se bo Brazilija v Limi pomerila s Perujem, državo, ki jo je močno prizadel novi koronavirus, zaradi katerega južnoameriške kvalifikacije potekajo v težkih razmerah. Regija je ta čas eno od od žarišč pandemije, reprezentance pa s strogimi varnostnimi ukrepi preprečujejo, da bi za boleznijo covid-19 zboleli tudi njihovi igralci.

Na drugi tekmi dneva sta soigralca Josipa Iličića pri italijanskem prvoligašu Atalanti Duvan Zapata in Luis Muriel poskrbela za zmago Kolumbije s 3:0 nad Venezuelo. Zapata je zadel v 16. minuti, Muriel pa je že do polčasa dodal še dva zadetka.

Zahvaljujoč visoki zmagi so na vrhu lestvice Brazilci, v uvodnem krogu so zmagali še Kolumbijci, Argentinci in Urugvajci.