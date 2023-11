Neverjetno, kaj vse uspeva Ronaldu! Z mojstrovino do novega svetovnega rekorda.

Odkar se je v začetku leta preselil v Savdsko Arabijo, dosega zadetke kot po tekočem traku. V bogati azijski državi, kjer je njegov korak posnemalo ogromno znanih nogometnih imen, ki niso ostala ravnodušna do mikavnih ponudb savdskih klubov, je najboljši strelec prvenstva. V koledarskem letu 2023, imenitno mu gre tudi v dresu reprezentance, kjer je bil drugi najboljši strelec kvalifikacijskega ciklusa za Euro 2024, se je podpisal že pod 61 zadetkov.

Izjemen zadetek Cristiana Ronalda, s katerim je v petek postavil končni rezultat 3:0:

Kar pa se tiče prvoligaških tekmovanj, je 38-letni CR7 postavil nov mejnik, saj je v izjemni karieri dosegel že 527 zadetkov. S tem pa je popravil prejšnji rekord Josefa Bicana (1913-2001), ki se je rodil na Dunaju, do leta 1937 navduševal ljubitelje nogometa v Avstriji, se nato preselil v Prago in po drugi svetovni vojni nadaljeval z doseganjem zadetkom v takratni Češkoslovaški. V prvi ligi je dosegel kar 526 zadetkov. Njegov rekordni dosežek pa vendarle ni trajal večno. Ronaldo ga je v petek izboljšal, glede na njegovo strelsko formo, ki ga krasi v zadnjem obdobju, pa ga bo v prihodnosti še občutno popravil.

Kako je mladi navijač Cristiana Ronalda doživel njegov drugi zadetek na srečanju:

This little boy's reaction to Ronaldo's Goal is so wholesome 💛pic.twitter.com/EHTA0i1ELM