Kdaj si bosta Messi in Ronaldo spet stala nasproti?

Nogometna zvezdnika, Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo, se bosta februarja prihodnje leto pomerila na prijateljski tekmi svojih klubov Inter Miami in Al Nassr. Dvoboj bo v Rijadu potekal v okviru tamkajšnjega sezonskega pokala, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji. Datum dvoboja sicer še ni znan.