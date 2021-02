Zmeda z norimi številkami Ronalda

V petek bo dopolnil 36 let, a mu leta ne pridejo do živega. Cristiano Ronaldo ohranja neverjetno strelsko formo, s katero je postavil že marsikateri rekord. V torek, ko je dvakrat premagal Samirja Handanovića in pomagal Juventusu do velike zmage v prvi polfinalni tekmi italijanskega pokala (2:1), je postavil prav poseben mejnik. Postal je najboljši strelec na svetu v zgodovini nogometa, a ne za vse …

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo tudi v tej sezoni zadeva kot po tekočem traku. Za Juventus je odigral 23 tekem in dosegel 22 zadetkov, skupno pa jih je v bogati karieri v članski konkurenci, v klubskem in reprezentančnem dresu, dosegel že 763. S tem je po mnenju španskega športnega dnevnika Marca presegel rekord znamenitega Brazilca Peleja in Čeha Jozefa Bicana, ki sta zelo učinkovite predstave v svojih obdobjih zaznamovala s 762 goloma.

Cristiano Ronaldo je bil veliki junak Juventusa na torkovi tekmi v Milanu. Foto: Reuters

Ronaldo je po novem sam na vrhu. Na pokalni poslastici na praznem San Siru je najprej premagal Samirja Handanovića s suverenim strelom z bele točke, nato pa v 35. minuti poskrbel za popoln preobrat Juventusa (2:1), ko je izkoristil napako ožjega dela obrambe Interja. Alessandro Bastoni in nekdanji slovenski reprezentant se nista dobro razumela, darilo pa je izkoristil hitronogi Ronaldo in spretno postavil končni rezultat, s katerim se je stara dama približala želenemu cilju, preboju v finale italijanskega pokalnega tekmovanja.

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has scored more goals than anyone in the history of football 🥇🙌 https://t.co/Zf7cZCLjxT pic.twitter.com/coaArvIWvo — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) February 2, 2021

Po podatkih Marce je novopečeni svetovni rekorder Ronaldo dosegel 763 zadetkov na 1.044 tekmah. Največ zadetkov v karieri je dosegel v dresu madridskega Reala (451), sledijo Manchester United (118), portugalska reprezentanca (102), Juventus (87) in Sporting iz Lizbone (5). Osvojil je ogromno lovorik, tako klubskih kot tudi reprezentančnih. Je najboljši strelec v zgodovini belih baletnikov, pa tudi strelski rekorder lige prvakov. V tekmovanju, kjer je osvajal lovorike z Manchester Unitedom in Real Madridom, se lahko pohvali s kar 134 zadetki.

Ronaldo je v dresu portugalske reprezentance dosegel že več kot 100 zadetkov. Foto: Reuters

V prihodnosti bi lahko Ronaldov rekord najbolj ogrožal tri leta mlajši Lionel Messi. Argentinec je na dobri poti. Kapetan Barcelone je že pri 720 zadetkih, tako da bi lahko morda še v tej sezoni - Katalonci nastopajo še v treh različnih tekmovanjih - ujel četrtouvrščenega Brazilca Romaria. Nekdanji zvezdnik Barcelone se je po raziskavah Marce podpisal pod 740 golov v članski karieri.

Čeh prejel priznanje za 805 zadetkov

Josef Bican je leta 2001 prejel priznanje Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) za najboljšega strelca vseh časov. To je bilo tik pred njegovo smrtjo, saj je legendarni češki nogometaš, rojen 25. septembra 1913 na Dunaju, umrl 12. decembra 2001. Foto: Reuters V svetu pa obstajajo tudi drugačni izračuni, kopičenje statističnih podatkov o zadetkih, ki kaže drugačne številke. Institut RSSSF je tako Bicanu naštel kar 805 zadetkov, Romariu 772, Peleju 767, Ronaldu pa 762. Nekateri drugi so drugače šteli - Ronaldo je pri 762, Pele pri 767, Romario pri 772 in Bican pri 805 zadetkih. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS), Češka nogometna zveza pa Bicanu priznava kar 821 golov.

Po mnenju Marce so pri končnem seštevku upoštevali napačne podatke. Sporni naj bi bili zlasti zadetki, ki jih je Bican dosegal za rezervno moštvo dunajskega Rapida, pa tudi tisti, ki jih je dosegal v kombiniranih regionalnih ekipah. Čeh Josef Bican - Pepi je igral med letoma 1928 in 1955, največ za praško Slavio in dunajski Rapid, na državnih tekmah pa je branil barve Avstrije, Češkoslovaške ter selekcije Bohemije in Moravske. Pele, ki sam zase pravi, da je v karieri dosegel kar 1.283 zadetkov, je tresel mreže tekmecev med letoma 1957 in 1977, Ronaldo pa se je prvič med strelce vpisal leta 2002.

Svoje število zadetkov lahko Portugalec kmalu izboljša. Konec tedna, takrat bo že uradno star 36 let, se bo z Juventusom v derbiju serie A pomeril z Romo.