Ronaldo ostaja v Savdski Arabiji, kdo bi se mu lahko še pridružil?

Portugalski nogometni zvezdnik Christiano Ronaldo je prekinil vse namige o menjavi kluba in potrdil, da bo še eno leto nosil dres moštva Al Nasr FC iz Savdske Arabije. "Tukaj sem srečen. Tukaj bi rad nadaljeval in tukaj bom nadaljeval," je v pogovoru za spletno stran savdijske lige povedal 38-letni Portugalec.

S klubom si še naprej želi naslov prvaka, kar mu letos na Arabskem polotoku ni uspelo. "Sem optimističen in ostajam samozavesten. V naslednji sezoni bodo stvari potekale drugače in bolje za nas. V to moram verjeti in trdo delati," je še dejal Ronaldo.

Nogometaš je, pri tem ni navajal imen, najavil tudi prihod novih zvezdnikov v savdijsko ligo. "Ko bodo prišli, veliki igralci in imena, mladi in stari igralci, bo liga še močnejša. Tukaj so vsi dobrodošli."

Španski mediji so nedavno poročali, da naj bi se ligi pridružil 35-letni Karim Benzema, za katerega se zanima Al Itihad. Na sezono naj bi po poročanju časnika As prejel po 100 milijonov evrov. Obstajajo tudi prvi namigi, da naj bi se za ligo po slovesu od pariškega PSG zanimal tudi Argentinec Lionel Messi.

Portugalec je v nadaljevanju povedal tudi, da ima tamkajšnja liga po njegovem mnenju na številnih področjih potencial za izboljšavo. "Mislim, da liga lahko v petih letih postane ena od petih najmočnejših lig na svetu, če se bo v pravi smeri nadaljevalo z delom."

Ronhaldo je pred pol leta podpisal dveinpolletno pogodbo z Al Nasrom. Po poročanju nekaterih medijev naj bi skupaj s prihodki z naslova marketinga na leto tam zaslužil kar 200 milijonov evrov.

