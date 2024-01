Kritika Ronalda, ki je razhudila Messijeve navijače

Kdo je najboljši nogometaš na svetu? To je vprašanje, ki ga poskušajo v nogometnem svetu rešiti z izborom najboljših. Največjo težo imata priznanji Zlata žoga in nagrada Fife. Obe je za leto 2023 prejel Argentinec Lionel Messi, dolgoletni večni rival Cristiana Ronalda, ki je lani dosegel največje število zadetkov na svetu, a že dolgo več ne kandidira za omenjena priznanja. Portugalec je pred dnevi na slovesnosti v Dubaju dal vedeti, kako sta zanj izbora Zlate žoge in nagrade Fife izgubila verodostojnost ter da veliko bolj zaupa številkam.

Ko se je portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo prejšnji konec tedna v Dubaju družil s športno elito in na slavnostnem večeru Globe Soccer prejel kar tri nagrade, med drugim tudi nagrado Maradona za največje število doseženih zadetkov na svetu v koledarskem letu 2023, se je dotaknil izbora najboljših nogometašev na svetu. "Zlata žoga in nagrada Fife za najboljšega nogometaša leta izgubljata verodostojnost. Realnost so številke," je v pogovoru za portugalski športni dnevnik Record podal kritičen pogled na omenjena izbora, v katerih je bil za zmagovalca oklican Argentinec Lionel Messi.

Prejšnji teden je bil v Londonu za najboljšega v izboru The Best Fifa Men's Player v letu 2023 izbran Lionel Messi. Foto: Reuters

"Morali bi vzeti v obzir in analizirati celotno sezono. Nočem povedati tega, da si Messi ni zaslužil nagrade, ali pa Haaland (norveški napadalec Erling Haaland, op. p.) ali pa morda Mbappe (francoski napadalec Kylian Mbappe, op. p.). A enostavno več ne verjamem v izbor teh nagrad. Pa ne zaradi tega, ker sem na podelitvi Globe Soccer prejel nagrado. Ker tisto so dejstva, tisto so številke, ki te ne morejo prevarati. Tiste nagrade mi ne more nihče vzeti, ker je realnost. Srečnejši sem zaradi tega, ker številke predstavljajo dejstva," je ponosen na 54 zadetkov, ki jih je dosegel v prejšnjem letu.

Spomladi pride v Ljubljano

CR7 se v teh dneh nahaja z Al-Nassrom na pripravljalni turneji na Kitajskem. Foto: Reuters V polno je zelo pogosto zadeval tako v dresu Al-Nassra v Savdski Arabiji kot tudi za portugalsko izbrano vrsto, s katero namerava letos nastopiti na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Pred tem se bo zvezdniška zasedba Portugalske, v kateri nosi kapetanski trak in je lastnik številnih svetovnih rekordov, ustavila tudi v Ljubljani. Kekova četa bo imela 26. marca čast odigrati prijateljsko tekmo proti eni najmočnejših nogometnih reprezentanc na svetu, v Stožicah pa bi lahko nastopil tudi Ronaldo.

Vstopnice za spektakel bodo po napovedi Nogometne zveze Slovenije stekle v prodajo v prvi polovici naslednjega meseca. Morda ravno 5. februarja, ko bo CR7, eden najbolj priljubljenih in opevanih športnikov 21. stoletja, dopolnil 39 let.

Čeprav so mu mnogi s selitvijo iz Manchestra, kjer ga je v drugi polovici leta 2022 pri rdečih vragih spremljala vedno obrobnejša vloga, dokončno pa si je zaprl vrata Old Trafforda z neverjetno iskrenim in kontroverznim intervjujem, v Savdsko Arabijo napovedali zaton nogometne kariere, je zadržal izjemno strelsko formo. Bogati Savdijci so v svoje klube priklicali še obilico zvezdnikov iz Evrope, s tem dvignili raven lige, ki je po besedah Ronalda že močnejša od francoskega prvenstva.

V dresu Al-Nassra v letu 2023 ni manjkalo njegovih zadetkov. Foto: AP / Guliverimage

"Če se vrneš nazaj in vidiš, kaj se mi je dogajalo pri Manchester Unitedu in Portugalski, so me imeli takrat ljudje že za izgubljenega. Resnica pa je takšna, da sem se takrat osredotočil na prihodnost in imel odlično obdobje pri Al-Nassru. Zato sem v letu 2023 dosegel 54 zadetkov," je pojasnil portugalski "mladostni veteran", ki je z zadetki izstopal tudi v lanskih kvalifikacijah za Euro 2024 in Portugalski pomagal do zaporednih desetih zmag in maksimalnega učinka, s katerim so izbranci Roberta Martineza potrdili vlogo enega osrednjih kandidatov za evropsko krono, ki so jo osvojili že leta 2016 v Franciji.

Messi ušel Ronaldu

Lionel Messi ostaja najboljši nogometaš na svetu. Foto: Reuters Ronaldo tako želi letos bogato kariero kronati še z eno reprezentančno lovoriko. Takrat, ko bo to poskušal narediti v Nemčiji, pa bo njegov dolgoletni rival Lionel Messi, ki ni sledil Ronaldu in zavrnil mikavne ponudbe iz Savdske Arabije ter se odpravil v ZDA k Beckhamovemu Interju iz Miamija, vzporedno na drugi strani velike luže poskušal z Argentino ubraniti naslov južnoameriškega prvaka. To bi bil imeniten uspeh, saj bi tako nadaljeval z nizanjem lovorik. Leta 2022 je v Katarju postal svetovni prvak, leto pred tem pa še prvič najboljši v Južni Ameriki.

Messi kljub 36 letom še vedno ostaja magnet za atraktiven nogomet, vrhunske poteze in največja priznanja. V letu 2023 je postal dobitnik Zlate žoge in nagrade Fifa, s tem pa na večni lestvici prestižnih priznanj še povečal naskok pred 38-letnim Portugalcem. Messi je tako osvojil že osem zlatih žog, Ronaldo ostaja pri petih, kapetan gavčev je osvojil tudi tri nagrade Best Fifa, ki se v tem formatu podeljujejo od leta 2016.

Edini nogometaš, ki je poleg Messija in Ronalda vsaj dvakrat osvojil nagrado Fifa Best, je Poljak Robert Lewandowski. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Uvodni dve priznanji je prejel Ronaldo (2016 in 2017), obakrat mu je bil najbližje Messi, nato je leta 2018 zmagal Hrvat Luka Modrić, leto 2019 je pripadlo Messiju, sledilo je obdobje dominacije Poljaka Roberta Lewandowskega (2020 in 2021), nato pa se je na prestol vrnil Argentinec (2022 in 2023), ki ima tako v lasti že tri omenjene nagrade.

Ronaldo je izgubil stik z najboljšimi, v zadnjem glasovanju ga ni bilo niti na širšem seznamu kandidatov, Messi pa je zbral enako število glasov kot Erling Haaland (oba 48), a je vendarle osvojil prvo mesto, saj ga je na prvo mesto postavilo več kapetanov reprezentanc. Takšno pravilo je razburilo častitelje Norvežana, ki je od Messija mlajši za skoraj poldrugo desetletje, pred njim pa je še svetla prihodnost.

Prehitel Kana, Mbappeja, Haalanda ...

Erling Haaland je v koledarskem letu dosegel 50 zadetkov. Verjetno bi jih še bistveno več, če zaradi poškodbe ne bi preskočil zadnjih sedmih tekem Manchester Cityja. Harry Kane in Kylian Mbappe sta dosegla 52 zadetkov, največ pa jih je dal Cristiano Ronaldo. 54. Foto: Reuters Kritične besede o tem, kako več ne zaupa izborom najboljših (Zlata žoga in nagrada Fifa), je Ronaldo sicer izrekel na slavnostnem večeru v Dubaju, kjer so v petek podeljevali nagrade Globe Soccer. Podeljevati so jih začeli leta 2011, kar šestkrat pa je bil za najboljšega igralca na svetu razglašen Ronaldo. Letos je bil za najboljšega okronan Haaland, Ronaldo pa je prejel tri priznanja v okviru prireditve.

Prejel je nagrado za najboljšega nogometaša na Bližnjem vzhodu, pa tudi za najljubšega igralca po izboru navijačev. Za omenjeni priznanji je prejel največ glasov, tretjo nagrado, poimenovano po preminulem argentinskem velemojstru Diegu Armandi Maradoni, ki jo prejme strelec največjega števila zadetkov v koledarskem letu, pa so odločale zgolj številke. Ronaldo je zbral največ zadetkov (54). Skupno je sicer za Al-Nassr in Portugalsko odigral 59 tekem.

Cristiano Ronaldo je na Kitajskem deležen velike pozornosti. Foto: Reuters

Ronaldov selektor presenetil s Hrvatom. Kaj pa Oblak in Kek?

Marcelo Brozović, nekdanji soigralec Samirja Handanovića pri Interju, je nogometaš po okusu portugalskega selektorja. Foto: AP / Guliverimage Potem ko je pojasnil, kakšno je njegovo mnenje o izboru nagrade Fife, v katerem zmagovalca določijo glasovi kapetanov, selektorjev in novinarjev, niti ne preseneča, da se sploh ni udeležil glasovanja.

Čeprav je kapetan Portugalske, se njegovo ime ni znašlo med udeleženci ankete. Za Portugalsko je oddal glasove branilec Pepe, nadomestni kapetan, ki bo kmalu dopolnil 41 let. Pepe je največ glasov namenil rojaku Bernardu Silvi, na drugo mesto je postavil njegovega soigralca iz Manchester Cityja Haalanda, na tretje pa Nigerijca Victorja Osimhena, ki izstopa pri Napoliju. Zanimivo je, kako je glasoval Ronaldov selektor Roberto Martinez. Španec je za najboljšega izbral Marcela Brozovića, izkušenega Hrvata, ki je bil lani v finalu lige prvakov kapetan Interja, zdaj pa je soigralec Ronalda pri Al-Nassru. Za njim je med tri najboljše uvrstil še Bernarda Silvo in Messija.

Slovenski kapetan Jan Oblak je največ glasov namenil zmagovalcu Lionelu Messiju. Foto: Aleš Fevžer

Kako pa sta glasovala slovenski kapetan Jan Oblak in selektor Matjaž Kek? Škofjeločen, ki je v preteklosti v javnih nastopih večkrat izpostavil, kako je Lionel Messi zanj najboljši nogometaš vseh časov, je na seznamu prvega vratarja Atletica pobral največ točk, sledila sta Rodri, junak Cityja v finalu lige prvakov, in pa strelski kralj Haaland. Selektor Kek, ki je v soboto popeljal prevetreno in pomlajeno "B"-reprezentanco do zmage v San Antoniu nad ZDA in njihovo selekcijo lige MLS (1:0), je za najboljšega izpostavil Španca Rodrija, sledila pa sta Haaland in Messi, skupni zmagovalec, v katerega osvojene nagrade je z zadnjimi kritičnimi pogledi vrgel senco dvoma Ronaldo.