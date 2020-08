Veliki finale lige prvakov v Lizboni so budno spremljali tudi navijači Marseilla, ki so prav vsi stiskali pesti za nemški Bayern. Bavarci so jih na koncu razveselili in njihovega velikega sovražnika PSG premagali z 1:0 ter poskrbeli, da se ni rajalo samo v Münchnu, pač pa tudi Marseillu. Ta ostaja edini francoski klub, ki mu je uspelo pokoriti Evropo v najelitnejšem klubskem tekmovanju.

Rivalstvo med pariškim PSG in Marseillom je tako veliko, da je marsejska policija pred nedeljskim finalom v središču mesta prepovedala nošenje dresov PSG, saj so se s tem želeli izogniti incidentom, ki so izbruhnili že med polfinalno tekmo proti Leipzigu. Že takrat so navijači Marseilla prežali na navijače bogatih Parižanov in s tem dali vedeti, da si v bližini zgodovinskega starega pristanišča želijo le eno - zmago Bayerna.

Bavarci so jim po zadetku Kingsleyja Comana ugodili in v Marseillu poskrbeli za pravo veselico. Navijači so se po zadnjem sodnikovem pisku v Lizboni zgrnili na ulice Marseilla in slavili, kot da so sami na vrhu Evrope. Manjkal ni niti ognjemet in brez sramu so pokazali, kaj si mislijo o poraženih rojakih.

Payet in njegov zapis, namenjen PSG:

Tiho ni ostal niti kapetan Marseilla Dimitri Payet, ki je s tvitom zbodel PSG in namignil, da je Marseille zgodovinsko gledano daleč pred bogatimi tekmeci, ki jih v zadnjem času poganja katarski denar. "Igram za največji klub v Franciji in, kar je najpomembneje, smo ekipa. Igranje kot ekipa je veliko pomembnejše od tega, da imaš na kupu nekaj dobrih posameznikov," je pred časom dejal Payet.

Za PSG je vseeno odlično sezona. Gladko so osvojili francosko prvenstvo, v žep so pospravili tudi oba francoska pokala, manjkala je le pika na i. Marseille ni osvojil ničesar, malce jih tolaži le dejstvo, da ostajajo edina francoska ekipa, ki je osvojila ligo prvakov (1993).

