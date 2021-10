Barcelona in Boca Juniors v Savdski Arabiji v spomin na Maradono

Katalonski nogometni klub Barcelona in argentinska Boca Juniors se bosta decembra pomerila na prvi tekmi za pokal Maradone, ki so ga zasnovali v spomin na lani preminulega enega največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Diega Armanda Maradono. Kot so sporočili iz katalonskega kluba, bo tekma v Rijadu v Savdski Arabiji 14. decembra. Tekmo bodo igrali na stadionu Mrsool Park, ki lahko sprejme 25.000 gledalcev.

Kot so pojasnili v klubu, bodo prijateljsko tekmo odigrali v spomin na Maradono, ki je v obeh moštvih pustil velik pečat. Za Boco je prvič zaigral v sezoni 1981/82, ob koncu kariere pa še med letoma 1995 in 1997. Pri Barceloni pa je igral med letoma 1982 in 1984 na skupno 58 tekmah, osvojil pa tri lovorike: španski pokal, španski superpokal in ligaški pokal.

Njegova nekdanja kluba sta se doslej pomerila desetkrat, nazadnje na tekmi za pokal Joan Gamper leta 2018, ki jo je Barca dobila s 3:0.

Argentinec je umrl 25. novembra lani. Foto: Guliverimage

Umrl v 61. letu starosti

Maradona je umrl 25. novembra lani po srčnem napadu v 61. letu starosti. Nekaj tednov pred tem je prestal operacijo na možganih zaradi krvnega strdka, dva tedna pred smrtjo so ga odpustili v domačo oskrbo.

Argentinec velja za enega največjih zvezdnikov v zgodovini nogometa, številni ga postavljajo prav na prvo mesto. V bogati karieri je doživel številne uspehe, bil leta 1986 tudi svetovni prvak z Argentino, a je po drugi strani imel tudi temno plat, povezano z odvisnostmi, težavami z drogami in po igralski upokojitvi vse hujšimi zdravstvenimi težavami.

Maradona je bil v bogati nogometni karieri član - poleg obeh klubov, ki bosta igrala na pokalu v njegov spomin - še Argentinos Juniors, Napolija, Seville ter Newell's Old Boys.