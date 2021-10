Italijan želi na el clasicu končati nesrečni urok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

El clasico je bil v preteklih sezonah sinonim za veliki derbi. Po odhodu Cristiana Ronalda iz Real Madrida je bil v središču pozornosti vedno Lionel Messi, ki je čaral v dresu Barcelone. A po odhodu Argentinca v Pariz je čas za novo obdobje. Real se v obračun podaja s popotnico visoke zmage v ligi prvakov, kjer je s 5:0 odpravil Šahtar iz Donetska. Pred tem so Madridčani pred reprezentančnim premorom tri tekme zaključili brez zmage. Tudi Barcelona je v ligi prvakov nazadnje slavila proti Dinamu iz Kijeva (1:0). To je bila za katalonsko ekipo šele prva zmaga v evropski sezoni.

Ronald Koeman nujno potrebuje točke, saj se mu trese trenerski stolček. Foto: Reuters

Na drugi strani na začetku sezone ne blesti niti Barcelona, kjer se trenerski stolček Ronalda Koemana občasno močno zatrese. "Dobili smo zadnji dve tekmi, zato smo optimistični. Veselimo se tega obračuna in upamo tudi na veliko podporo navijačev. Ničesar se ne bojimo, igramo doma in dobro se zavedamo, kaj lahko dosežemo kot ekipa. Favoritov ni, oboji imamo določene prednosti in pomanjkljivosti, zagotovo bomo dali vse od sebe," je je pred obračunom optimističen Nizozemec, ki lahko po poškodbi znova računa na Ansuja Fatija.

Eden Hazard že normalno trenira. Foto: Guliverimage

Da ni povsem brez skrbi, pa je na drugi strani priznal Carlo Ancelotti. "Skrb je povsem normalna, včasih je povsem normalen tudi občutek strahu. To so zame vse pozitivna čustva," je na novinarski konferenci pred srečanjem dejal Italijan. "Če te ni strah, pomeni, da se pomeriš z izjemno močnim nasprotnik s podcenjujočim odnosom. Strah je pozitiven, je pa pomembna tudi samozavest. Imamo močno ekipo z veliko kvalitete, ne le v psihološkem ali igralskem smislu, temveč tudi v mentalnem," je prepričan strateg madridskega kluba, ki je dobil zadnje tri medsebojne obračune.

Real je sezono začel odločno, s tremi visokimi zmagami v la ligi, potem pa so se karte počasi začele podirati, vrhunec pa se je zgodil s senzacionalno zmago moldavskega Šerifa v ligi prvakov, nato jih je v domačem prvenstvu z 2:1 ugnal še lani drugoligaš, Espanyol. Ancelotti si je pred srečanjem lahko nekoliko oddahnil, saj bosta tako Eden Hazard kot Dani Carvajal na voljo za igro. Pripravljen naj bi bil tudi Karim Benzema, ki je na zadnji tekmi lige prvakov utrpel udarec.

"Ne bom govoril o tem, kdo bo igral, a naša ideja in cilj sta jasna. Ekipa je pripravljena. Hazard je pripravljen, dobro trenira, Carvajal prav tako. A težko je igralca, ki se vrača po poškodbi postaviti v prvo. Edino kar je pomembno je to, da lahko računamo na oba," je pred tekmo dejal Ancelotti, ki na Camp Nouu še nikoli ni zmagal. Tam je gostoval tako z Milanom kot PSG-jem in Real Madridom, a še nikoli ni bil uspešen.

"Mislim, da je napočil čas, da končno zmagam na Camp Nouu. A to so le tri točke. Boriti se moramo za veliko več točk, ne le proti Barceloni, če želimo zmagati ligo," je bil jasen Italijan na klopi Reala.

La liga, 10. krog:

Nedelja, 24. oktober:

16.15 Barcelona : Real Madrid



Verjetni začetni postavi:

Barcelona: ter Stegen; Roberto, Pique, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, de Jong; Dest, Depay, Fati.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

