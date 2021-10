Navijaški izgredi v St. Etiennu, PSG z Messijem odhaja v Marseille

V francoskem prvenstvu poteka 11. krog, ki sta ga v petek odprla St. Etienne in Angers (2:2). Dvoboj so zaznamovali navijaški izgredi. Huligani so po razgrajanju in metanju pirotehnike s tribune vdrli na igrišče in uničili mrežo na golu. Tako kot v vseh preostalih največjih ligah nas tudi v Franciji čaka izjemen derbi, nasproti si bosta namreč stala Marseille in PSG.