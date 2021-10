Murin naslednji evropski tekmec do gladke zmage

Nogometaši zvezdniškega PSG so pred reprezentančnim premorom prvič v sezoni priznali premoč nasprotniku v francoski ligi. V 10. krogu so na igrišče stopili kot prvi in po preobratu z 2:1 ugnali Angers. Lyon je v sobotnem derbiju kroga premagal Monaco, branilec naslova Lille pa je izgubil na gostovanju pri novincu Clermontu.

Parižani tudi po tem srečanju še vedno čakajo prvi gol Lionela Messija v ligue 1. Argentinca po prihodu z južnoameriških kvalifikacij za SP namreč ni bilo v kadru, v ospredje pa je stopil Kylian Mbappe, ki se je izkazal s podajo pri prvem zadetku Danila, za popoln preobrat pa je sam nekaj minut pred koncem izkoristil še najstrožjo kazen. Gostje so sicer že v prvem polčasu povedli prek Angela Fulginija, a na koncu tudi to ni bilo dovolj vsaj za točko.

Kylian Mbappe je zablestel z golom in podajo. Foto: Guliverimage

Novinec Clermont je v soboto premagal branilca naslova Lille, v večernem derbiju pa je Lyon z dvema zadetkoma v zadnjih 15 minutah odpravil Monaco.

Nedeljsko dogajanje sta odprla Troyes in Nice. Domači so z minimalno zmago gostom preprečili začasen skok tik pod vrh lestvice. Rennes se je, po veliki zmagi v prejšnjem krogu nad PSG, tokrat podal na gostovanje k Metzu in pred evropskim dvobojem z Muro vknjižil gladko zmago. Drugouvrščeni Lens odhaja k Montpellieru, krog pa bo sklenjen s srečanjem med Marseillom in Lorientom.

Francosko prvenstvo, 10. krog: Petek, 15. oktober:

PSG : Angers 2:1 (0:1)

Danilo 69., Mbappe 87./11-m; Fulgini 36. Sobota, 16. oktober:

Clermont : Lille 1:0 (1:0)

N'Simba 32.



Lyon : Monaco 2:0 (0:0)

Ekambi 75./11-m, Denayer 90. Nedelja, 17. oktober:

Troyes : Nice 1:0 (1:0)

Balde 4. Bordeaux : Nantes 1:1 (0:0)

Hwang Ui-Jo 62.; Chirivella75. Brest : Reims 1:1 (0:1)

Honorat 74.; Faes 12. Metz : Rennes 0:3 (0:3)

Laborde 24., Sulemana 37., Terrier 45. Strasbourg : St. Ettiene 5:1 (2:1)

Le Marchand 26., Youssouf 38./ag., Gameiro 69., Ajorque 73., Diallo 85.; Khazri 45.+4. R.K.: Youssouf 44./St. Ettiene 17.00 Montpellier - Lens

20.45 Marseille - Lorient