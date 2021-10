Umrl je francoski mogotec in nekdanji predsednik Marseilla

"Odšel je mirno, obkrožen z ženo, otroki in vnuki, ki so mu stali ob postelji," je sporočila njegova družina. Kot so še zapisali v sporočilu časniku La Provence, katerega večinski lastnik je bil Tapie, ga bodo na njegovo željo pokopali v Marseillu, "mestu njegovega srca".

Poslovnež, politik, igralec, pevec, voditelj, predsednik Marseilla

Tapie je bil poslovnež, politik, igralec, pevec in televizijski voditelj. Od skromnih začetkov v Parizu se je razvil v enega najuspešnejših francoskih poslovnežev. Bil je dolgoletni predsednik nogometnega kluba Marseille in lastnik kolesarske ekipe, ob tem pa imel še čas za igralsko kariero, med drugim v vlogi policijskega inšpektorja v priljubljeni televizijski oddaji.

V socialistični vladi Francoisa Mitterranda v 90. letih prejšnjega stoletja je bil Tapie minister za mestne zadeve, kasneje je bil poslanec francoskega in evropskega parlamenta.

Prirejen rezultat, zaradi podkupnin obosjen

Njegov sloves so zaznamovali tudi škandali. Potem ko je nogometni klub Olympique Marseille pod njegovim vodstvom petič zapored osvojil naslov prvaka, se je leta 1993 izkazalo, da je bil rezultat ene od tekem prirejen. Naslov so jim odvzeli in klub je bil leta 1994 prestavljen v drugo ligo, Tapie pa je bil zaradi podkupovanja in poneverbe obsojen na zaporno kazen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kasneje mu je sodišče naložilo vrnitev več kot 400 milijonov evrov odškodnine, ki mu je bila leta 2008 priznana v povezavi s prodajo deleža družbe Adidas. Tapie je namreč v 90. letih minulega stoletja tožil državno banko Credit Lyonnais, ker naj bi ga ta pri nakupu Adidasa ogoljufala. V postopku poravnave so mu leta 2008 priznali odškodnino, a je civilno sodišče to razveljavilo, ker naj bi bil eden od razsodnikov povezan s Tapiejem in tako vplival na odločitev v njegovo korist.