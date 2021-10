Rennes šokiral Parižane

Potem, ko smo med tednom dočakali prvenec Lionela Messija v dresu PSG v ligi prvakov, so navijači verjeli tudi v prvi gol Argentinca v ligue 1. A vse skupaj se je obrnilo povsem v drugo smer. Parižani so gostovali pri Rennesu, domov pa se vračajo praznih rok. Domači so slavili z 2:0 in jim zadali prvi ligaški poraz v sezoni.

Deveti krog sta v petek odprla Lens in Reims, zmage pa so se veselili domači. Sobota je ponudila dva dvoboja, na uvodu v nedeljsko dogajanje pa sta si nasproti stala Rennes in PSG. Bogati Parižani so prvič v aktualni sezoni ligue 1 izgubili, za slavje domačih pa sta poskrbela Gaetan Laborde in Flavian Tait. Zanimivo je, da so domači zabili v zadnji minuti prvega in prvi minuti drugega polčasa.

Popoldan se bodo udarili še aktualni prvaki iz Lilla in letos precej suvereni Marseille, zvečer pa si bosta nasproti stala sicer neprepričljivi, trenutno celo zadnjeuvrščeni St. Ettienne in Lyon, ki v zadnjih tekmah kaže dvig forme in se bliža mestom, na katerih si želi biti tudi ob koncu sezone.

Francosko prvenstvo, 9. krog: Petek, 1. oktober:

Lens : Reims 2:0 (1:0)

Kalimuendo 45.+1, 52.; RK: Ekitike 45./Reims Sobota, 2. oktober:

Montpellier : Strasbourg 1:1 (1:1)

Mollet 12.; Gameiro 28. Nice : Brest 2:1 (1:0)

Todibo 45., Bard 61.; Honorat 90.+1. Nedelja, 3. oktober:

Rennes : PSG 2:0 (1:0)

Laborde 45., Tait 46. 15.00 Angers - Metz

15.00 Lorient - Clermont

15.00 Monaco - Bordeaux

15.00 Nantes - Troyes

17.00 Lille - Marseille

20.45 St. Ettienne - Lyon