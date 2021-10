Kako ustaviti Messija? Marseillu pomagal tudi navijač. #video

Včerajšnji veliki francoski derbi med Marseillem in PSG ni navdušil in se končal z najmanj priljubljenih 0:0. Domači nogometaši so odlično ustavljali tudi novega zvezdnika ligue 1 Lionela Messija, v eni od akcij pa jim je na pomoč priskočil tudi nekdo, ki ga na igrišču sploh ne bi smelo biti.

V 73. minuti srečanja je namreč enega izmed Argentinčevih značilnih prodorov na robu kazenskega prostora zaustavil celo navijač, ki je pritekel na teren in se podal neposredno v središče akcije. Messi je vse skupaj seveda ustavil, srečanje pa se je po posredovanju redarjev, ki so nepovabljenega gosta odstranili s terena, kmalu nadaljevalo.

Messi dribble a fan your GOAT has zero shame 😭😭😭 pic.twitter.com/EElP0moctZ — JACK-SAINT SPURS ⚪ (@OsayiOsa) October 24, 2021

Srečanje je sicer postreglo z malo priložnostmi, tako eni kot drugi so sicer zadeli, a sta bila oba zadetka razveljavljena. Parižani so se vse od 55. minute, ko je bil izključen tudi Achraf Hakimi, morali znajti z igralcem manj.

Varovanje policije

Zelo zanimivi so bili tudi prizori, ki so seveda hitro obkrožili svet. Videli smo namreč, kako brazilskega zvezdnika Neymarja ob izvajanju kota varuje policija. Nič čudnega, glede na to, koliko neljubih dogodkov smo zasledili na zadnjih srečanjih v Franciji. Za enega izmed njih so recimo tudi v pravkar končanem krogu poskrbeli navijači St. Etienna.

Neymar needed protection while taking his corner because bottles were thrown on the pitch in Le Classique 😳 pic.twitter.com/bnfpDZwwJi — B/R Football (@brfootball) October 24, 2021

