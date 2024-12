Bravo in Radomlje sta se razšla brez zadetkov

Za prvoligaške točke sta v preloženi tekmi v Ljubljani obračunali ekipi Brava in Radomelj ter se razšli z najmanj popularnih 0:0. Zaostala tekma 16. kroga bi sicer morala biti na sporedu 22. novembra, a je bil dvoboj zaradi slabega vremena in neprimerne igralne površine prestavljen.

1. SNL, zaostala tekma 16. kroga:

Sreda, 4. december:

Bravo po srečanju ostaja peti z 29 točkami in je zapravil priložnost za skok pred Koper, Maribor in Celje na drugo pozicijo, Radomlje ostajajo osme s kar enajstimi točkami manj, a lepo prednostjo pred cono izpada in dodatnih kvalifikacij, kjer sta še vedno Nafta in Domžale. Radomljani so v Stožicah še enkrat upravičili status neugodnih gostov za Ljubljančane, saj v zgodovini 1. SNL namreč na šestih tekmah v gosteh proti Bravu sploh še niso izgubili. Trikrat so zmagali, tokrat pa četrtič pa remizirali.

Obračun ni postregel s posebej razburljivo predstavo, tudi pravih priložnosti je bilo malo, še posebej v prvem polčasu. Sodnik Martin Matoša si je v deseti minuti sicer ogledal posnetek posredovanja Ognjena Gnjatića ob akciji Martina Pečarja v kazenskem prostoru Radomelj, vendar ni dosodil ničesar.

Sta pa obe ekipi v nadaljevanju stresli okvir vrat. Najprej je to uspelo gostom, ko je v 69. minuti po podaji Mateja Malenška Rok Štorman preigraval v kazenskem prostoru in nato z desetih metrov udaril proti vratom, zadel pa le prečko. Domači pa so s podobno mero vrnili v 84. minuti, takrat je Lan Štravs podal z leve strani, Victor Gidado je z glavo meril s kakšnih štirih metrov, a je žoga končala v vratnici.

Bravo je bil ob koncu tekme bližje zmagi, saj je imel že v sodnikovem dodatku po udarcu iz kota lepo priložnost Beno Selan, z glavo je natančno meril s kakšnih desetih metrov, a je bil na golovi črti na pravem mestu Moses Barnabas in je žogo odbil nazaj v polje.

Lestvica: