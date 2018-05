V živo: veselje zmajev ni trajalo dolgo, Luka Zahović poskrbel za izenačenje

V Ljudskem vrtu se v velikem derbiju 34. kroga pravkar merita Maribor in Olimpija. Vijolice poskušajo proti zmajem zadržati tesno prednost in storiti pomemben korak k ubranitvi naslova, Ljubljančani pa iščejo pot do zmage, s katero bi spet skočili pred večne tekmece. Uvodno tekmo kroga je v Velenju dobila Gorica (1:0), v Kranju je Aluminij premagal Triglav (2:0) in si zagotovil obstanek v ligi.

Razprodani Ljudski vrt je že v tretji minuti večnega derbija doživel šok, ko so Ljubljančani po akciji Daria Čanađije povedli z 1:0. Veselje Ljubljančanov ni trajalo dolgo, v 12. minuti je za izenačenje poskrbel Luka Zahović. Akcija domačih je bila sumljiva, ob podaji Martina Milca je namreč dišalo po prepovedanem položaju, ki pa ga glavni delivec pravice Damir Skomina in njegova ekipa niso dosodili.

Novogoričani lovijo Velenjčane

Novogoriški nogometaši so v Velenju prišli do zmage, s katero so se točkovno izenačili s petouvrščenim Celjem in zdaj za četrtouvrščenimi Velenjčani zaostajajo za tri točke. Zmago gostom je z bele točke priboril Uroš Celcer, domači, ki so bili večino tekme boljši tekmec, pa so med drugim dvakrat zatresli okvir vrat, a zadetka jim ni uspelo zabiti.

Četrto mesto v primeru pokalnega naslova Olimpije prinaša vstopnico za Evropo.

Aluminij varen

Nogometna sobota se je začela z derbijem začelja v Kranju, kjer je Triglav lovil odrešilne točke v boju za obstanek proti Kidričanom, a ostal brez njih. Aluminij si je z zmago z 2:0 zagotovil obstanek v prvoligaški druščini.. Gorenjski orli bi lahko z zmago zapletli položaj pri dnu razpredelnice, saj bi se Aluminiju, ki ga konec meseca čaka vrhunec sezone, finale pokala Slovenije, približali na le dve točki zaostanka in se s tem prijavili na natečaj za osvojitev osmega mesta.

Ankaran za obstanek, Celje za Evropo

Ankarančani so v nedeljo pokvarili dan Olimpiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida Domžalčani so si že zagotovili Evropo, do konca sezone pa se bodo počasi pripravljali na evropske izzive, s katerimi bodo imeli opravka poleti. V nedeljo se bodo ob 16.50 doma brez kaznovanega Nermina Hodžića pomerili s Krškim, ki je že dosegel glavni cilj sezone in obstal v družbi najboljših. Obeta se dvoboj strelcev, ki sta pri vrhu prvoligaške razpredelnice, Lovra Bizjaka in Miljana Škrbića.

Zadnja tekma 34. kroga bo v Novi Gorici, kjer se bosta udarila Ankaran in Celje. Primorski brezdomci, ki so v prejšnjem krogu na krilih izjemnih obramb vratarja Primoža Bučana v Ljubljani prekrižali načrte Olimpiji (0:0), potrebujejo točke v boju za obstanek, saj so na zadnjem mestu. Celjani na drugi strani še niso rekli zadnje v boju za Evropo, tako da bo v mestu vrtnic prisoten ogromen vložek za oba tekmeca.

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Golrazlika Točke 1. Maribor 33 22 8 3 68:25 74 2. Olimpija 33 21 10 2 55:14 73 3. Domžale 33 20 6 7 70:29 66 4. Rudar 34 14 5 15 47:47 47 5. Celje 33 12 8 13 53:47 44 6. Gorica 34 13 5 16 36:45 44 7. Krško 33 9 7 17 35:55 34 8. Aluminij 34 8 9 17 38:58 33 9. Triglav 34 6 7 21 28:64 25 10. Ankaran 33 4 11 18 30:77 23