Kmalu tudi v Evropi? Kitajci oživljajo enoprostorce. #foto

Klasični enoprostorci so se umaknili z evropskega avtomobilskega trga, toda v zadnjem letu je več proizvajalcev na globalni ravni razvilo tovrstna vozila. Med njimi sta bila Volvo in Lexus, kar je bil zanje prvi vstop v svet enoprostorcev. Na avtomobilski razstavi v Pekingu smo lahko videli nekaj takih vozil, med njimi tudi s strani znamke Zeekr - to je povsem električno usmerjena podznamka Geelyja, ki jo poznamo tudi že v Evropi.

Foto: Zeekr

Približno enako velik kot ID.buzz

Zeekrov enoprostorec mix je dolg 4,68 metra, širok je slaba dva metra (1,95 m), medosna razdalja pa presega tri metre (3.008 mm). V primerjavi z evropskim volkswagen ID.buzzom je malenkostno krajši in širši. V primerjavi s teslo model Y je mix prav tako krajši, a ima občutno daljše medosje.

Mix prihaja z Geelyjeve platforme SEA, ki je med drugim osnova tudi za smarta #1 in volva EX30. Zasnova omogoča uporabo sistema “steer-by-wire”, ki nima mehanske povezave koles z volanom. To je eden zaščitnih znakov mixa, ki ima zato tudi odlično okretnost v mestu.

Z izjemo voznikovih so stranska vrata drsna

Zanimiv je način odpiranja vrat. Izmed stranskih so le voznikova vrata klasična, ostala pa drsna. Na sovoznikovi strani se sprednja vrata premaknejo naprej, zadnja pa nazaj.

Tehnične podrobnosti še niso znane. Dobavitelj baterij bo CATL. Zeekrov model 001 ima baterije kapacitete 87 kilovatnih ur, kar bi ustrezalo tudi za mixa.

Zeekr je že prisoten v nekaterih evropskih državah. Prihoda mixa v Evropo (še) niso uradno napovedali, je pa to mogoče že za prihodnje leto.

Foto: Zeekr

Foto: Zeekr