Uradno: kitajska znamka objavila prve cene za Evropo

Zeekr je še dokaj neznana avtomobilska znana podjetja Geely. Zeekr bo v Evropo prišel z modeloma 001 in X, premijskega kombija 009 pa v Evropi ne bodo nudili.

Jeseni bodo začeli avtomobile prodajati na Nizozemskem in Švedskem. Skoraj pet metrov dolgi “shooting brake” z oznako 001 bo Nizozemce stal od 59 tisoč evrov naprej, model X pa od slabih 45 tisočakov naprej. Cene veljajo za vstopni model z enojnim 200-kilovatvnim elektromotorjem na zadnji osi.

Pri kompaktnem križancu X ima baterija v tem primeru kapaciteto 69 kilovatnih ur (kWh), pri 001 pa 100 kWh. Model X ima po WLTP domet do 440 kilometrov, 001 pa do 620 kilometrov. Razmerje med ceno in dosegom se zdi za Zeekr torej zelo ugodno, pri čemer bo zeekr X kot eden redkih avtomobilov opremljen z 22-kilovatnim polnilncem AC.

Do leta 2026 “v večino” zahodnoevropskih držav

Po Švedski in Nizozemski bodo prisotnost širili še na druge evropske trge. Do leta 2026 bo Zeekr predvidoma že prisoten “v večini” zahodnoevropskih držav, so nazadnje potrdili pri Geelyju.

Zeekr je svoj prvi model 001 na Kitajskem začel prodajati oktobra leta 2021, letos januarja pa še omenjeni kombi 009. Do konca maja letos so skupno prodali že več kot 100 tisoč vozil.