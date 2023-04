Še ena kitajska znamka v Evropo: stara je šele dve leti #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Geely je avtomobilsko znamko Zeekr ustanovila leta 2021 in sicer na njihovih že obstoječih platformah. Sedež znamke v Evropi bo v Amsterdamu, bazo razvoja pa bodo imeli na Švedskem. Tam v Stockholmu trenutno zanje dela ekipa tisoč zaposlenih.

Visoke ambicije mlade znamke z velikim zaledjem

V Evropo bodo najprej pripeljali “shooting brake” model zeekr 001 in zeekr X, ki je športni terenec. Lani so na Kitajskem prodali skoraj 72 tisoč vozil zeekr 001. Na Kitajskem poleg obeh modelov prodajajo še enoprostorca zeekr 009. Ob tem pripravljajo še limuzino z delovnim imenom CS1E, ki bo predvidoma tekmec tesli model 3.

Znamko Zeekr bo v Evropi vodil Spiros Fotinos. Grk je 25 let delal pri Toyoti, kjer je bil nazanje med vodilnimi menedžerji znamke Lexus. Zeekr si do leta 2025 obeta letno prodajo 650 tisoč avtomobilov in skupno že osem različnih modelov.

V Evropi bodo s prodajo najprej začeli na Nizozemskem in Švedskem, ostale države bodo sledile pozneje.

