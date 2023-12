Prvi tak avtomobil v Evropi, kje se bo vozil?

Zeekr je avtomobilska znamka podjetja Geely in predstavlja le eno izmed znamk njihovega bogatega portfelja. Medtem ko se Zeekr na Kitajskem na uvršča v sam vrh znamk, sodijo za zdaj med tiste, ki prihod v Evropo napovedujejo dokaj ambiciozno.

Pri tem so vendarle šele na začetku. V Munchnu so letos odprli razstavni salon in sicer kar v sklopu tamkajšnjega letališča. Prvi primerek avtomobila z oznako 001 pa so v uporabo predali na Nizozemskem, kjer ima družba tudi svoj evropski sedež. Nizozemska je bila skupaj s Švedsko prva država, kjer je Zeekr začel s prodajo. Dodatne avtomobile bodo naročnikom dostavili še ta mesec. Prihodnje leto sledi začetek prodaje v Nemčiji, do leta 2026 pa naj bi bil Zeekr prisoten v večini zahodnoevropskih držav.

Za avtomobil vsaj 60 tisočakov

Osnovni zeekr 001 s pogonom na zadnji kolesi na Nizozemskem stane slabih 60 tisoč evrov, zmogljivejši štirikolesno gnani avtomobil s sistemsko močjo 400 kilovatov pa dobrih 62 tisočakov. Cene najbolje opremljene različice privilege so še šest tisoč evrov dražje.

Zeekr v Evropi vodi Spiros Fotinos, nekdanji dolgoletni direktor Lexusa za Evropo.