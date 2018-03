Olimpija izkoristila spodrsljaj Maribora in mu pobegnila na + 7

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog

Ker so nogometaši Maribora v derbiju 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije doma izgubili proti Domžalam (1:2), je Olimpija z današnjo zmago nad velenjskim Rudarjem v Stožicah (4:0) največjemu tekmecu pobegne kar za sedem točk. Celjani so doma visoko odpravili Triglav (5:2), napadalec Kranjčanov Matej Poplatnik pa je postal prvi strelec tekmovanja.

Celjani so v uvodni sredini tekmi 23. kroga doma premagali kranjski Triglav s 4:2. Trener Dušan Kosić je tako premagal gorenjske orle, ki jih je pred leti v 1. SNL že treniral. Celjani ambiciozno vztrajajo v boju za Evropo. Na seznam strelcev se je vpisalo pet različnih strelcev, pri gostih pa je oba gola dosegel Matej Poplatnik in se na lestvici najboljših strelcev 1. SNL povzpel na vrh.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Rudar:

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

V Stožicah je Olimpijo s 4:0 potolkla Rudar. Izbranci Igorja Bišćana so s stoodstotnim izkupičkom v tem letu pobegnili Mariboru in zavzeli vrh razpredelnice. Za zanesljivo zmago nad Rudarjem so gole za Ljubljančane prispevali Leon Benko, Ricardo Alves, Danijel Miškić in Andres Vombergar.

Zmaji so se pred kratkim okrepili z nigerijskim napadalcem. Chinedu Udechukwu je pridobil vse potrebne dokumente, tako da bo lahko kandidiral za tekme 1. SNL. V Ljubljani bo igral do konca sezone kot posojeni napadalec Kastine Uniteda.

Olimpiji se je pridružil napadalec Chinedu Udechukwu, ki je pogodbo s klubom podpisal pred približno mesecem dni, a se je po pridobivanju dokumentacije za prihod v Slovenijo moštvu pridružil šele danes.



Več na ➡️ https://t.co/g1DhZE6HYm#verjamemvzmaje pic.twitter.com/WYdLZyb2Jn — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 12, 2018

Olimpija je s tem razširila konkurenco v napadu, ki sta jo oslabili nedavni poškodbi Nathana Oduwe (zaradi poškodbe notranjske stranske vezi kolena bo odsoten vsaj deset, morda tudi 12 tednov, tako da je že končal sezono) in zimskega novinca, izkušenega Srba Dragana Mrdje.

Domžale v Mariboru proslavile sedmico

Maribor je od 12 prvenstvenih točk v letošnjem letu zapravil že sedem. Po dveh remijih na začetku leta je pretekli konec tedna sicer zmagal, a nato danes spet doživel hladno prho. Domžalčani so potrdili odlično formo in, upoštevajoč zadnje tekme jesenskega dela prvenstva, zabeležili še sedmo zaporedno prvenstveno zmago.

Ajdina Mulalića so premagali po 661 minutah. Foto: Žiga Zupan/Sportida V Ljudskem vrtu je že po desetih minutah za goste zadel Matija Širok, na začetku drugega polčasa pa je vodstvo Domžal povišal Lovro Bizjak.

Darko Milanič in Zlatko Zahović sta se po novem spodrsljaju znašla v godlji, saj ima Olimpija priložnost, da se prvakom z zmago ob tekmi več oddalji že za sedem točk na vrhu lestvice.

Da bi bilo za športnega direktorja vse skupaj še slabše, je tokrat poskrbel njegov sin Luka Zahović, ki je zapravil nekaj priložnosti. V oči bode predvsem tista iz prvega polčasa, ko je z nekaj metrov zgrešil prazna vrata Domžalčanov in nastreljal okvir vrat.

V 89. minuti je tolažilni gol za Maribor dosegel Dare Vršič in poskrbel, da je vratar Domžal Mulalić gol prejel po kar 661 minutah nedotaknjene mreže, a je vijoličastim zmanjkalo časa, tako da so se morali sprijazniti z drugim prvenstvenim porazom sezone.

Omeniti je treba, da je na tej tekmi prvič v Ljudskem vrtu po znamenitem sporu s športnim direktorjem Zahovićem, po katerem je zapustil klub, zaigral Agim Ibraimi. Ko je ob koncu tekme odšel z igrišča, so ga navijači nagradili z aplavzom. Ne samo to, pri Mariboru so ga pred tekmo presenetili z uokvirjeno sliko in cvetjem, ki so mu ju podarili.

Na drugi tekmi dneva so Krčani na domačem štadionu po golu Luke Vekića večji del tekme vodili, a so novinci v ligi v zaključku tekme z golom bosanskega bosanskega vezista Cazima Suljića prišli do izenačenja.

V četrtek bosta razgibani 23. krog sklenila Gorica in Aluminij, ki bosta iskala pot do prve letošnje zmage.

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 23 17 4 2 43:10 55 2. Maribor 22 14 6 2 38:15 48 3. Domžale 21 12 4 5 42:17 40 4. Rudar 21 10 3 8 28:23 33 5. Celje 21 8 6 7 27:27 30 6. Gorica 21 7 2 12 21:32 23 7. Krško 20 5 5 10 25:38 20 8. Aluminij 21 4 6 11 22:35 18 9. Triglav Kranj 20 3 5 12 16:35 14 10. Ankaran-Hrvatini 22 2 7 13 19:49 13