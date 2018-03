Nova zaušnica za Maribor v Ljudskem vrtu

Poročilo s tekme Maribor : Domžale

Državni prvaki so v domačem Ljudskem vrtu izgubili proti Domžalam, ki so prišle do sedme zaporedne zmage in se utrdili na tretjem mestu. Ob tekmi manj so se gosti drugouvrščenim izbrancem Darka Milaniča približali na osem točk. Domžalčani so se sicer večji del tekme pokazali v dobri luči, ob koncu pa Mariboru, ki za vodilno Olimpijo zaostaja za štiri točke, skoraj dopustili preobrat, saj je ta dosegel gol (prvi v domžalski mreži po 661 minutah) in imel še nekaj lepih priložnosti.

Domžalčani, ki so prišli tudi do 1000. točke v prvoligaški konkurenci, so tekmo zelo dobro začeli in povedli v deseti minuti. Andraž Kirm je podal do Matije Široka, ki je v kazenskem prostoru obšel povratnika po poškodbi Marka Šulerja in žogo močno z desetih metrov poslal pod prečko ter dosegel drugi zadetek v sezoni.

Minuto pozneje so prvič na tekmi zagrozili gostitelji, z roba kazenskega prostora je streljal Damjan Bohar, Ajdin Mulalić pa je bil na mestu, tako kot po poskusu Dina Hotića v 14. minuti. V 25. minuti so imeli domači kljub terenski pobudo Domžalčanov izjemno priložnost za izenačenje, ko je po lepi akciji Boharja in Mitje Vilerja do strela prišel Luka Zahović, a zadel le zunanji del vratnice.

Matija Širok je načel mrežo prvaka. Foto: Žiga Zupan/Sportida V 32. minuti je znova streljal Zahović, tokrat z glavo, a Mulalić se je spet izkazal. Pet minut zatem je bil z glavo malce premalo natančen Marcos Tavares, do konca polčasa so dve priložnosti imeli še izbranci Simona Rožmana, toda strela Agima Ibraimija s 25 metrov in Lovra Bizjaka z glavo nista bila dovolj dobra za spremembo izida.

Takoj po začetku drugega polčasa in napaki Amirja Derviševića, ki je v v začetni enajsterici Maribora zaigral po skoraj dveh letih, je do strela iz bližine prišel Andraž Kirm, a je bil Handanović na mestu. Že v 49. minuti pa so Domžale podvojile prednost, po Ibraimijevi podaji je pred vrata prišel Bizjak in dosegel svoj šesti zadetek v sezoni.

V nadaljevanju so imeli pobudo Mariborčani, ki pa niso resneje ogrozili Mulalića, v 71. minuti je med drugimi sprožil Gregor Bajde z roba kazenskega prostora, a domžalski vratar ni imel nobenih težav. V 78. minuti so Mariborčani zahtevali prekršek blizu kazenskega prostora, ko je Jasmin Mešanović padel ob startu Gabra Dobrovoljca (prekršek bi pomenil rdeči karton), a sodniki niso dosodili ničesar.

Darko Milanič je doživel drugi prvenstveni poraz v sezoni. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V 81. minuti je Dobrovoljc prišel do strela s približno desetih metrov, a povsem neoviran zgrešil. Isti igralec je na drugi strani takoj zatem preprečil zadetek po Zahovićevem poskusu iz bližine. V 89. minuti pa so Mariborčani le znižali zaostanek, ko je po kotu z roba kazenskega prostora iz prve sprožil Dare Vršič in žogo poslal pod prečko domžalskega gola.

V 90. minuti je imel Bizjak izjemno priložnost za tretji zadetek gostov, ko je sam krenil proti Handanoviću, na koncu pa zelo slabo streljal in zgrešil cilj. Že v sodniškem dodatku so imeli Štajerci novi priložnosti za vsaj točko, najprej je s strelom z glavo Mešanović zadel vratnico, zatem pa je Handanović ob izvedbi kota prišel v kazenski prostor Domžal in tudi do neoviranega strela z glavo, a je žogo poslal čez gol.

Mariborčani bodo v 24. krogu v soboto gostili Krško, Domžalčani pa bodo dan pozneje gostili Aluminij.

Maribor : Domžale 1:2 (0:1)

Štadion Ljudski vrt, gledalcev 2000, sodniki: Žnidaršič, Žunič in Ajdovec (vsi Kranj).



Strelci: 0:1 Širok (10.), 0:2 Bizjak (49.), 1:2 Vršič (89.).



Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević (od 85. Vršič), Pihler (od 55. Bajde), Hotić, Bohar (od 64. Mešanović), Zahović, Tavares.

Domžale: Mulalić, Širok, Klemenčič, Dobrovoljc, Melnjak, Husmani, Vetrih (od 70. Alvir), Ibričić, Kirm (od 61. Hodžić), Ibraimi (od 87. Nicholson), Bizjak.

* Rumeni kartoni: Ivković, Milec; Vetrih, Dobrovoljc, Mulalić.