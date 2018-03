Krčani in Ankarančani še tretjič brez zmagovalca

Poročilo s tekme Krško : Ankaran

Nogometaši Krškega in Ankarana Hrvatinov so se v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Krčani in Ankarančani so se še tretjič v sezoni razšli brez zmagovalca. Krčani so bili sicer večji del boljši tekmec, a so gosti unovčili najstrožjo kazen in se predzadnjemu Triglavu približali na vsega točko. Imajo pa dve tekmi več od Kranjčanov. Krško je na drugi strani ostalo na sedmem mestu.

Po mirnem začetku brez priložnosti so v 20. minuti povedli domačini. Luka Vekić je v bližini gola, a močno na desni strani preigral Erika Gliho in skoraj iz mrtvega kota premagal tokrat ne najbolje postavljenega Primoža Bužana. Za nogometaša, ki je jeseni igral pri drugoligašu Jadranu iz Dekanov, tega je vodil zdajšnji trener Krškega Alen Ščulac, je to prvi gol v sezoni.

Domačini so sicer prevladovali, Ankarančani si niso priigrali praktično niti ene priložnosti, novo nevarno akcijo pa so gostitelji izpeljali v 36. minuti, ko je z roba kazenskega prostora sprožil Josip Balić, a žogo poslal le malenkost previsoko.

V uvodu drugega polčasa ekipi gledalcem nista pričarali kakšnega posebnega razburjenja, šele v 65. minuti so bili znova nevarni Krčani, ko je v kazenskem prostoru iz obrata poskusil Tonči Mujan, a žogo slabo zadel, tako da Bužan ni imel veliko dela.

V 75. minuti pa so gosti prišli do najstrožje kazni, ko je vratar domačih Marko Zalokar nepravilno ustavil Vedrana Gerca, z bele točke pa je bil zanesljiv Čazim Suljić, ki je dosegel še svoj drugi zadetek v spomladanskem delu.

Že v sodniškem dodatku so imeli domači priložnost za zmago, a je Nikola Mandić z levico slabo streljal, tako da se je žoga le zakotalila do Bužana.

Krčani bodo v 24. krogu v soboto gostovali v Mariboru, Ankarančani pa bodo dan pozneje gostili Olimpijo.

Krško : Ankaran 1:1 (1:0)

Štadion Matije Gubca, sodniki: Sagrković (Vrhnika), Skok (Ptuj) in Gabrovec (Markovci).



Strelca: 1:0 Vekić (20.), 1:1 Suljić (75./11 m).



Krško: Zalokar, Šturm, Gorenc, Krajcer, Kulinitš, Balić, Da Silva, Volarič, Mandić, Mujan (od 83. Škrbić), Vekić (od 61. Vogrinec).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Gliha, Humar, Badžim, Pahor, Mate, Suljić, Burkić, Soldo (od 61. Vodeb), Gerc (od 86. Bordon), Santos.



Rumeni kartoni: Krajcer, Da Silva, Škrbić, Mandić; Burkić, Vodeb, Pahor, Mate.