Nafta z zmago začasno na prvo mesto

Nogometaši Krškega in Nafte so danes začeli 3. krog druge slovenske nogometne lige. Zmagali so gostje s 3:1 in se tako začasno povzpeli na vrh lestvice.

Za Lendavčane so v Krškem zadeli Marsel Stare, Nermin Haljeta in Mirsad Sulejmanović. Za domače je na 1:1 izenačil Rob Rudonja.

Doslej vodilni Beltinčani, ki so imeli po dveh krogi edini vseh šest točk, bodo v soboto igrali z ekipo Roltek Dob, v soboto bodo še tekme Rogaška - Aluminij, Primorje - Fužinar Vzajemci in Vitanest Bilje - Kety Emmi & Impol Bistrica. Krog bodo v nedeljo sklenili Ilirija 1911 in Brinje Grosuplje, Krka in Triglav Kranj ter Jadran Dekani in Rudar Velenje.

Druga liga, 3. krog Petek, 12. avgust:

Krško : Nafta 1:3 (1:1)

Rudonja 14.; Stare 3., Haljeta 77., Sulejmanović 93.; RK: Arapović 89./Krško Sobota, 13. avgust:

17.30 Rogaška - Aluminij

17.30 Primorje - Fužinar Vzajemci

17.30 Vitanest Bilje - Kety Emmi & Impol Bistrica

17.30 Roltek Dob - Beltinci Klima Tratnjek Nedelja, 14. avgust:

17.30 Ilirija 1911 - Brinje Grosuplje

17.30 Krka - Triglav Kranj

17.30 Jadran Dekani - Rudar Velenje

Lestvica: 1. Nafta 1903 3 tekme - 7 točk

2. Beltinci Klima Tratnjek 2 - 6

3. Krka 2 - 4

4. Roltek Dob 2 - 4

5. Aluminij 2 - 4

6. Kety Emmi&Impol Bistrica 2 - 4

7. Fužinar Vzajemci 2 - 3

8. Vitanest Bilje 2 - 3

9. Primorje 2 - 3

10. Rogaška 2 - 2

11. Ilirija 1911 2 - 2

12. Rudar Velenje 2 - 1

13. Brinje Grosuplje 2 - 1

14. Krško 3 - 1

15. Triglav Kranj 2 - 0

16. Jadran Dekani 2 - 0

Najboljši strelci: 4 - Faris Zuhanović (Fužinar)

3 - Dino Kapetanović (Krka)

2 - Chris Cener (Fužinar), Nik Marinšek (Aluminij), Bamba Susso (Bilje), Rob Rudonja (Krško) ...

