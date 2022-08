Fužinar napolnil mrežo Primorcem, Zuhanović že pri štirih zadetkih

Nafta in Krka, ki sta v uvodnem krogu druge lige zmagali s tremi goli razlike, sta v drugem v derbiju kroga remizirali brez zadetkov in zadržali vodilna položaja na lestvici. V soboto je blestel Fužinar. Korošci so na krilih trikratnega strelca Farisa Zuhanovića, mladega napadalca iz BiH, napolnili mrežo Biljam (5:2). Dvoboja v Slovenski Bistrici in Velenju sta se razpletla brez zmagovalca.