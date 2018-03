Zmaga zeleno-belih bi bila lahko še višja

Poročilo s tekme Olimpija : Rudar

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 23. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali velenjski Rudar s 4:0 (1:0).

Olimpija se je doma poigrala z Rudarjem in z novimi tremi točkami Mariboru na lestvici 1. SNL ušla na + 7. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ljubljančani so prišli še do pete zaporedne spomladanske zmage. Izbranci Igorja Bišćana so bili tokrat boljši tekmec od Velenjčanov, kar so potrdili z visoko zmago, ki pa bi bila lahko še višja, če ne bi zeleno-beli zapravili še nekaterih lepih priložnosti. Olimpija ima tako ob tekmi več zdaj sedem točk prednosti pred Mariborom, Rudar pa ima na četrtem mestu 33 točk, toliko kot petouvrščeno Celje, ki pa ima tekmo več.

Za prvi gol na tekmi poskrbela Štiglec in Benko

Olimpija je prvi polčas zasluženo dobila, saj si je za razliko od Rudarja priigrala kar nekaj priložnosti in v 30. minuti tudi zadela. Takrat je Dino Štiglec podal z leve strani, v kazenskem prostoru pa je z glavo natančno meril Leon Benko, ki je dosegel svoj tretji gol sezone.

Pred tem so imeli priložnosti Stefan Savić v deveti, Branko Ilić z glavo v 15., Ricardo Alves v 19. in Danijel Miškić s 24. minuti, a so bili streli nenatančni, v Miškićevem primeru pa je pred golovo črto dobro posredoval Robert Pušaver. Po zadetku je v 40. minuti svojo priložnost zapravil še Abass Issah, ki je malce z desne strani streljal v vratarja Marka Pridigarja.

Issah je bil tudi del za Ljubljančane sporne odločitve, saj sodnik ob koncu polčasa ni dosodil prekrška nad njim, ko je tekel proti kazenskemu prostoru gostov.

Alves podvojil vodstvo domačih

So pa Ljubljančani podvojili prednost v 49. minuti, ko je Ricardo Alves s sicer ne preveč posrečenim strelom zadel enajstmetrovko, ki jo je s prekrškom nad Savićem zagrešil Anže Pišek. Za Alvesa je bil to osmi zadetek v sezoni.

V 56. minuti pa so imeli svojo priložnost tudi Velenjčani, z vsega dveh, treh metrov je poskusil Milan Tučić, a zadel le vratarja Aljaža Ivačiča. V 63. minuti je na drugi strani znova zagrozila Olimpija, ko je do strela iz bližine prišel Alves, a tudi on poslal žogo v vratarja.

V 68. minuti je Olimpijin rezervist Andres Vombergar prišel do položaja, ko je bila pred njim zgolj prazna mreža, a je žogo z nerodnim strelom poslal le v vratnico. V 74. minuti pa so knapi ostali brez Ivana Vasiljevića, ki je kot zadnji igralec obrambe spotaknil prav Vombergarja in dobil rdeči karton.

Zadnja dva gola dodala Miškić in Vombergar

Sledil je prosti strel z 18 metrov, ki ga je lepo izvedel Miškić in žogo poslal čez živi zid v mrežo. Tekma je bila tako odločena, piko na i visoki zmagi pa je v prvi minuti sodniškega dodatka postavil Vombergar, ki je v mrežo pospravil odbito žogo po Savićevem strelu.

Ljubljančani bodo v 24. krogu v nedeljo gostovali pri Ankaranu, Velenjčani pa bodo dan prej gostili Celje.