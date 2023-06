Brazilci z "barvno potezo" poslali sporočilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilci so proti Gvineji nosili črne drese in izrazili protest proti rasizmu.

Brazilci so proti Gvineji nosili črne drese in izrazili protest proti rasizmu. Foto: Guliverimage

Brazilska nogometna reprezentanca je v soboto v Barceloni odigrala prijateljsko tekmo z Gvinejo in jo premagala s 4:1. V prvem polčasu so njeni igralci nosili črne drese, s tem pa izrazili svoj protest proti rasizmu, ki je velika težava v nogometu. Z njim se spopadajo tudi brazilski reprezentanti, v zadnjem času največ igralec Reala Vinicius jr.

"Z rasizmom se ni igrati, zato smo morali izraziti protest. Igralci s pred tekmo pokleknili, prvič v 109-letni zgodovini brazilske selekcije pa so nosili črne drese," so sporočili iz brazilske zveze, ki namerava svoj boj proti rasizmu nadaljevati tudi na torkovi prijateljski tekmi proti Senegalu v Lizboni.

Zmagali so s 4:1. Foto: Guliverimage

Vinicius jr., ki je tokrat nosil številko 10 - ta je sicer v ekipi last poškodovanega Neymarja, je bil strelec zadnjega gola za Brazilijo, uspešen je bil z bele pike. Pred tem so mrežo zatresli še Joelinton, Rodrygo in Eder Militao. Serhou Girassy je v prvem polčasu izid znižal na 1:2.