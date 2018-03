Poslavlja se veliki kapetan, Ronaldo poskrbel za zgražanje množice #video

Prijateljske tekme, od 26. do 28. marca

Nadaljuje se teden prijateljskih nogometnih tekem. Nizozemci so kar s 3:0 premagali evropske prvake Portugalce. Slovenska nogometna reprezentanca se bo po bledi predstavi in porazu (0:3) z Avstrijo danes ob 20.15 pomerila še z Belorusijo. Še zadnjič bo slovenski dres oblekel dolgoletni kapetan Boštjan Cesar.

Slovenija bo po neprepričljivi petkovi predstavi proti Avstriji v Celovcu v torek odigrala še drugo prijateljsko tekmo pod vodstvom Tomaža Kavčiča. Slovenski reprezentanti bodo ob 20.15 v Stožicah pričakali Belorusijo.

Foto: Marjan Žlogar

Še zadnjič bo reprezentančni dres oblekel Boštjan Cesar, ki bo zaigral pet minut, nato pa se poslovil od reprezentančnega udejstvovanja. ''Že od torka bom zvesti navijač. Me pa stiska pri srcu. In to kar močno,'' je Cesar na ponedeljkovi novinarski konferenci odgovoril na vprašanje, kako se počuti, ko ve, da bo to njegova zadnja tekma.

Kaj se je dogajalo v ponedeljek? V izredno zanimivem obračunu je Urugvaj z zadetkom Edinsona Cavanija premagal Wales, urugvajski napadalec pa se je tako v jubilejnem 100. nastopu za reprezentanco maščeval zvezdniku madridskega Reala Garethu Balu za izpad PSG v osmini finala lige prvakov. Urugvaj je tako osvojil prijateljski turnir na Kitajskem, tretje mesto pa je pripadlo Češki, ki je visoko odpravila gostitelje.

Ronaldo potolčen v Ženevi

Cristiano Ronaldo pred dnevi rešil Portugalsko, proti Nizozemcem pa je bil povsem nemočen. Igral je do 68. minute, potem pa svoje mesto prepustil Joau Moutinhu. Foto: Getty Images V Ženevi so se udarili Portugalci in Nizozemci, ki so že v prvem polčasu napolnili mrežo Cristiana Ronalda in druščine. Najprej je zadel Memphis Depay, na 2:0 je zvišal Ryan Babel, izid prvega polčasa (3:0) pa je postavil Virgil Van Dijk.

To je bil tudi končni izid in opozorilo za evropske prvake pred svetovnim prvenstvom v Rusiji. Zvezdnik Reala ni igral celotno srečanje, zamenjan je bil v 68. minuti in ostaja pri 81 zadetkih za reprezentanco. Ne samo, da se ni vpisal med strelce, je Ronaldo poskušal preslepiti tudi sodnika in požel val kritik.

Zvezdnik Reala je hotel preslepiti tudi sodnika:

Classic Ronaldo hahahahah pic.twitter.com/48II0TgoIB — McKay Johns (@mckayjohns) March 26, 2018