Vrhunec po petih minutah igre, potem pa uro in pol dolgčasa

Poročilo s tekme Slovenija : Belorusija

V ne preveč polnih Stožicah je bilo v uvodnih minutah zelo svečano, marsikdo pa je proti zelenici pogledoval s cmokom v grlu. Najbolj seveda tisti, zaradi katerega je tako sploh bilo.

Boštjan Cesar, rekorder po številu nastopov v dresu Slovenije, je še zadnjič kot kapetan pred začetkom tekme z nasprotnikovim kolegom izmenjal zastavice, pred tem iz rok predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića prejel priložnostno darilo in se po petih minutah igre za vedno poslovil od dresa, v katerem je tokrat nastopil 101.

Igra se je ustavila, kapetan Slovenije je naredil še zadnjih nekaj korakov po zelenici, na katero je stopil že ničkolikokrat, se sprehodil čez špalir, ki so mu ga postavili soigralci, in ob bučnem aplavzu navijačev naredil zadnji reprezentančni korak. V igro je namesto 35-letnega branilca vstopil Luka Krajnc.

Tomaž Kavčič je na drugi tekmi v vlogi selektorja doživel še drug poraz. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tomaž Kavčič premešal postavo in postavitev

Na igrišču je novi selektor Tomaž Kavčič po neuspešnem petkovem debiju, porazu z 0:3 proti Avstriji v Celovcu, precej premešal karte in opravil štiri spremembe. V nekatere je bil primoran – ob Janu Oblaku in Timu Matavžu, ki nista igrala niti v Avstriji in sta že odpotovala v Španijo oziroma na Nizozemsko -, tokrat ni mogel računati niti na enega izmed boljših na petkovi tekmi v slovenski vrsti, Benjamina Verbiča.

Selektor je spremenil tudi taktično postavitev, namesto sistema 4-2-3-1 je tokrat poskusil s 4-3-2-1 s Kevinom Kamplom, Renejem Krhinom in Jasminom Kurtićem na sredini. Slovenija je bila v prvem polčasu boljša od Belorusije, a navdušila še zdaleč ni. Veliko priložnosti za gol si ni pripravila.

Slovenija je bila boljša, a ni bila nevarna

Veselje Belorusov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Prvič je bila nevarna po dveh minutah, ko je po podaji debitanta Nemanje Mitrovića poizkusil Robert Berić, a ni meril najbolj močno. Žoga je zlahka končala v rokah vratarja Belorusije. V 19. minuti je do strela od daleč prišel tudi Josip Iličić, a tudi on meril preslabo. V 26. minuti je zvezdnik Atalante, ki je bil tudi tokrat najbolj nevaren v vrstah Slovenije, atraktivno preigraval na desni strani in podal do Krhina, ta pa je z roba kazenskega prostora streljal, a se je vratar Belorusije izkazal z obrambo.

V 33. minuti je gostujočega vratarja po strelu od daleč namučil Valter Birsa, a tudi on ni zadel. V 36. minuti pa šok. Belorusi so iz praktično edine akcije, v kateri so prišli pred slovenski gol, poskrbeli za vodstvo. Po predložku je z natančnim strelom z glavo Vida Belca premagal Maksim Skavjiš. Do konca polčasa je imela Slovenija še naprej pobudo, a kaj več od tega ni ponudila. Na odmor je odšla z zaostankom.

Josip Iličić je ostal v garederobi

Slovenija je bila nemočna v napadu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ob polčasu je selektor Slovenije opravil eno menjavo. Namesto Iličića, ki je imel ob koncu prvega polčasa nekaj težav s poškodbo, je vstopil Miha Zajc in poživil igro. Po njegovem vstopu je Slovenija nekajkrat lepo kombinirala, do prve priložnosti za gol pa prišla v 51. minute, ko je s prostega strela meril Birsa, a ni bil dovolj natančen.

Po uvodnem mini naletu se je Slovenija spet zlila s povprečjem in Belorusom celo dovolila, da so vzpostavili ravnotežje v igri. V naslednjih 15 minutah tako nismo videli nič omembe vrednega, ekipi sta si v gledališkem vzdušju žogo izmenjavali na sredini igrišča.

V 71. minuti je po podaji Krhina do žoge v kazenskem prostoru gostov prišel Berić, a se ni najbolje znašel. Žoga je končala v bloku obrambe. Prvič je bila Slovenija res nevarna šele v 78. minuti, ko je z desne najprej streljal Kurtić, a je njegov strel vratar Belorusije ubranil in žogo odbil, nato pa je do žoge v kazenskem prostoru prišel Zajc, a meril čez gol.

Do konca tekme potem razburljivejših akcij ni bilo in Slovenija se je morala sprijazniti z novim porazom, ki je tik pred koncem tekme postal še bolj grenak. Globoko v sodnikovem dodatku je namreč za Beloruse še drugič zadel rezervist Anton Saroka.

Novi selektor Kavčič s tem, kar so prikazali njegovi nogometaši v prvih dveh tekmah pod njegovim vodstvom, ne more biti zadovoljen. Javnost še manj.

Slovenija na prvih dveh tekmah pod vodstvom novega selektorja ni pokazala veliko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Selektorja čaka veliko dela

Slovenija si v 180 in nekaj minutah igre proti Avstriji in Belorusiji ni zadela niti enkrat in si ni pripravila niti ene res prave, kot radi rečemo stoodstotne priložnosti. Proti Belorusiji vsaj ni bilo prepiha v obrambi, a je treba upoštevati tudi to, da so Belorusi veliko slabša reprezentanca, kot je Avstrija na čelu z zvezdnikom Bayerna Münchna Davidom Alabo.

Proti Belorusiji je bilo pravzaprav razburljivo le po petih minutah igre, ko se je poslovil kapetan Cesar in je bila tekma za nekaj časa prekinjena. V naslednji uri in pol oziroma nekoliko manj je bil dolgčas. Novega selektorja nedvomno čaka veliko dela, časa pa pred septembrskim začetkom lige narodov ni veliko.

Slovenija : Belorusija 0:2 (0:1)

Prijateljska tekma, Stožice, gledalcev 4000. Sodnik: Fran Jović. Pomočnika: Ivica Modrić, Igor Krmar (vsi Hrvaška). Četrti sodnik: Dejan Balažic (Slovenija).



Strelec: 0:1 Skavjiš 36., 0:2 Saroka 94.



Slovenija: Belec; Jokić, Cesar (od 6. Krajnc), Mitrović, Milec; Krhin, Kampl (od 68. Črnigoj), Kurtić; Birsa (od 65. Bezjak), Iličić; Berić (od 76. Šporar). Selektor: Tomaž Kavčič.

Belorusija: Harbunou; Shjtau, Palitševič, Kendiš, Kavaliou (od 68. Saroka), Bardini Bressan (od 75. Kisliak), Skavjiš (od 82. Matveičik), Niakaičjin (od 46. Staševič), Majeuski (od 46. Drahun), Veretilo (od 78. Valadzko). Selektor: Ihar Krjušenko.



Rumeni kartoni: Birsa 45. (Slovenija), Drahun 50. (Belorusija).