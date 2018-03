Tomaž Kavčič: Zdaj vem veliko več

Selektor Slovenije po porazu proti Belorusiji

Dve tekmi, dva poraza, pet prejetih zadetkov in niti enega v nasprotnikovi mreži. Selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič po porazih proti Avstriji in Belorusiji seveda ne more biti zadovoljen in niti ni.

"Nov poraz je za nas veliko razočaranje. V tekmo smo šli, da bi zmagali. V prvih 45 minutah smo igrali solidno, v drugem je ritem igre padel, opravili smo tudi dosti menjav. Veliko stvari bo treba popraviti," je po tekmi povedal selektor Slovenije Tomaž Kavčič.

"Najprej moramo pokazati več želje po zmagi. Preslabo napadamo nasprotnikov kazenski prostor. Moramo prihajati v zaključke napadov z več igralci. Če ni tako, se nam potem na koncu dogaja to, kar se nam je zgodilo danes. Da nasprotnik iz nekaj akcij, ki jih ima, kar se zgodi na vsaki tekmi, zabije gol. Treba se bo pogovoriti in stvari popraviti. Bomo videli," je nadaljeval.

Prvih 30, 40 minut je bilo dobro

Dve tekmi, dva poraza je izkupiček novega selektorja. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Pritisk je vedno. En teden smo bili skupaj. Nekaj stvari smo poizkusili. Dosti igralcev smo preizkusili. Zdaj vem več, kot sem vedel prej. Do začetka lige narodov in tekme proti Bolgariji, ki je pomembna, nas čaka še prijateljska tekma proti Črni gori in morda še ena," je na vprašanje, če po dveh porazih na prvih dveh tekmah ob razliki v zadetkih 0:5 čuti kaj pritiska zaradi nezadovoljstva javnosti, odgovoril Kavčič, ki je tokrat na igrišče skupaj postavil Josipa Iličića in Valterja Birso.

"V prvih 30, 40 minutah je to delovalo dobro. Imeli smo igro in prihajali v situacije, ki so bile, ne bom rekel stoodstotne priložnosti, a bi iz njih lahko iztržili več. Imeli smo nadzor nad igro," je povedal o dveh ofenzivno usmerjenih reprezentantih, ki sta skupaj igrala le v prvem polčasu, saj je zvezdnik Atalante začutil težave in je ob polčasu ostal v garderobi.

Potrebna je kakšna iskra več

Na položaju osrednjih branilcev je selektor tokrat preizkusil debitanta Nemanjo Mitrovića in Luko Krajnca, ki prav tako dela šele prve reprezentančne korake. "Prvič sta igrala skupaj. Če ga ne preizkusiš, potem ne veš, kaj lahko od igralca pričakuješ. Ne bi pa ocenjeval posameznikov," je o mladem paru branilcev povedal Kavčič, pod vodstvom katerega je vzdušje v reprezentanci zelo dobro. Ne manjka sproščenosti, po mnenju nekaterih jo je celo preveč. Prave agresivnosti s tribun na igrišču v slovenski reprezentanci ni zaznati.

"Dobro je, da so prijatelji med sabo in se razumejo. Se pa strinjam, da nam manjka iskra v igri. Na tem bomo delali. O tem se bomo pogovorili," je na očitek odgovoril selektor in dodal: "Več bo treba delati na igri. Treba bo biti bolj miren v zaključkih napadov. Treba bo igrati bolj sproščeno v napadu. Do tega bomo prišli prek treningov. To je moja naloga."

Selektor je povratniku v reprezentanco Kevinu Kamplu stopil v bran. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kevin Kampl bo dober takrat, ko bo dobra ekipa

Nekaj besed je namenil tudi Kevinu Kamplu, ki se je po letu dni vrnil v reprezentanco, a za zdaj ni navdušil. "Nobeden izmed igralcev ni pokazal prav veliko, tudi on ne, saj je del ekipe. Če igra ekipa dobro, lahko do izraza pride tudi njegova kakovost. Kevin ima veliko željo. Upam, da ga boste čim prej videli na takšni ravni, kot ga pričakujete," je odgovoril o zvezdniku nemškega podprvaka RB Leipzigu, ki se je po nesporazumih s prejšnjim selektorjem Srečkom Katancem v reprezentanco vrnil prav po Kavčičevi zaslugi.

"Iz vsake tekme se lahko nekaj naučiš. Iz porazov toliko bolj. Zdaj sem videl, kako se nekateri odzivajo, ko so pod pritiskom. Skrbi me to, da nismo konkretni v napadu. To je bila naša težava že prej, to je naša težava tudi zdaj. Moramo najti rešitve," je še povedal 64-letni trener, ki je z večino zdajšnjih reprezentantov sodeloval že v mladi slovenski izbrani vrsti.