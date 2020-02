V Ljubljano prihaja Cristiano Ronaldo, Kekova četa proti evropskim prvakom!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prijateljska tekma med Slovenijo in Portugalsko

V Sloveniji so gostovale že mnoge nogometne velesile. Ljubitelji nogometa na sončni strani Alp so lahko v živo spremljali številne (nekdanje) svetovne prvake. Slovenija je že gostila Francijo, Anglijo, Italijo, Nemčijo in Urugvaj.

Portugalci se pripravljajo na zahtevno skupino

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, odkar se je vrnil na vroči stolček v domovini, še ni imel opravka s tako zahtevnim tekmecem kot je Portugalska. Foto: Grega Valančič/Sportida Konec maja bo zbirko atraktivnih tekmecev dopolnila še Portugalska. Aktualni evropski prvak, katerega kapetan in najboljši strelec vseh časov je Cristiano Ronaldo, bo 31. maja odigrala prijateljsko tekmo s Kekovo četo, atraktivno srečanje pa bo potekalo na stadionu Stožice v Ljubljani. To bo sploh prvo srečanje članskih izbranih vrst Slovenije in Portugalske, ki je lani osvojila tudi krstno izvedbo lige narodov.

Portugalska se bo v tem času pripravljala na vrhunec letošnjega nogometnega leta, evropsko prvenstvo, ki bo prvič v zgodovini potekalo v 12 državah. Aktualni evropski prvaki so se po žrebu znašli v izjemno zahtevni skupini F, v kateri se bodo pomerili s Francijo in Nemčijo, zadnjega tekmeca pa bodo podale dodatne kvalifikacije.

Dragoceni vstopnici na voljo za 40 evrov NZs sporoča, da bodo vstopnice za srečanje med Slovenijo in Portugalske najprej v prodaji v paketu s prijateljsko tekmo s Turčijo, ki bo v Stožicah odigrana 27. marca. Cena paketa v predprodaji za člane ''Biti kot eno'' znaša 40 evrov, v redni prodaji, do tekme s Turčijo, pa bo cena paketa 45 evrov.

Nastop Ronalda lahko preprečita le zdravje in preboj Juventusa v finale

Slovenski nogometaši se bodo v pripravah na ligo narodov pomerili tudi z evropskim prvakom. Foto: Vid Ponikvar V izbrani vrsti Portugalske ne manjka zvezdnikov svetovnega kova, največje pozornosti pa je že dolgo deležen Ronaldo. 35-letni napadalec Juventusa ne spada le med najboljše nogometaše, ampak tudi najbolj priljubljene športnike na svetu. V tem tisočletju sta z večnim tekmecem Lionelom Messijem osvojila večino priznanj, namenjenih najboljših nogometašem na tej zemeljski obli, letos pa bo skušal na Euru ponoviti podvig izpred štirih let in ostati na evropskem prestolu.

Edini razlog, ki lahko poleg morebitnih zdravstvenih težav prepreči nastop Ronalda v Ljubljani, tiči v ligi prvakov. Najmočnejše klubsko tekmovanje se bo v tej sezoni končalo 30. maja, le dan pred napovedano in že dogovorjeno prijateljsko tekmo med Slovenijo in Portugalski.

Juventus se bo v osmini finala lige prvakov pomeril proti Lyonu. Foto: Reuters

Če bi se v finale lige prvakov, ki ga bo letos gostil Istanbul, uvrstil tudi italijanski prvak Juventus, bi gostovanje Portugalcev v Stožicah minilo brez največjega zvezdnika.

Predsednik Mijatović izpolnil obljubo

Leto 2020 je tudi v znamenju 100-letnice krovne nogometne organizacije na Slovenskem. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo tako ljubiteljem nogometa ob 100-letnici krovne organizacije na Slovenskem podarila velik spektakel. Ideja o gostovanju Portugalske je zorela kar nekaj časa, vse od prijateljske tekme med futsal reprezentancama Slovenije in Portugalske, po kateri so Portugalci v dvorani Stožice tudi postali evropski prvaki v dvoranskem nogometu. Predsednik NZS Radenko Mijatović je izpolnil obljubo, da bo Slovenija ob jubileju krovne zveze gostila eminentnega tekmeca.

Slovenska reprezentanca, ki je po četrtih mestih v kvalifikacijski skupini za EP 2020 kot tudi skupini lige narodov ostala brez možnosti za nastop na EP 2020 (z dobrimi nastopi v ligi narodov bi si zagotovil dodatne kvalifikacije), se bo spomladi pripravljala na novo izvedbo lige narodov.

Slovenija bo tekmece v ligi narodov izvedela na žrebu, ki bo 3. marca pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom potekal v Amsterdamu. 27. marca bo v Stožicah v prijateljskem dvoboju gostovala Turčija, tri dni pozneje se bo Slovenija v Vidmu pomerila z Albanijo, konec maja pa še v Ljubljani s Portugalsko. Do začetka lige narodov namerava Kekova četa, trenutno 64. reprezentanca sveta (Portugalska na svetovni lestvici Fife zaseda sedmo mesto), odigrati še dve prijateljski tekmi, eno konec maja, eno pa v začetku junija.