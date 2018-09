Prepričan je, da je že skrajni čas #video

''Vedno se radi odzovemo na povabilo, ko gre za take priložnosti. To je lepa priložnost, da se spet vidimo in podružimo, zdaj je bilo še toliko lepše, saj so se tekme udeležile tudi zvezde svetovnega nogometa,'' je uvodoma povedla Ačimović, ki se ga slovenski ljubitelji najraje spominjajo po tistem zadetku skoraj s sredine igrišče proti Ukrajini novembra 1999, ki je pripomogel, da se je Slovenija prvič uvrstila na evropsko prvenstvo.

Zadetek ob katerem se še zdaj naježi koža:

Ačimović pravi, da ima veliko težav s kolenom in gležnjem, a za kakšen tenis in normalno življenje ni problema. Kljub omenjenimi težavami se je vseeno uspešno boril s preostalimi zvezdami: ''Kdo me je najbolj navdušil? Trenutno si vsi le gledamo, kdo je najbolj fit in po drugi strani kdo ima večji trebuh. V teh pogledih je najbolj prednjačil Nemanja Vidić, s katerim sem igral v Crveni zvezdi. Vidi se mu, da trenira in da je ohranil vso kondicijo."

Slovenija bo v prihodnjih dneh začela z ligo narodov, ki bi lahko četo Tomaža Kavčiča neposredno pripeljala tudi na evropsko prvenstvo. ''Mislim, da je že skrajni čas. Že dolgo nas ni bilo na kakšnem večjem tekmovanju. To se fantje zavedajo, videli pa bomo, če imamo dovolj kvalitete. Že prvi dve tekmi bosta veliko povedali," opozarja slovenska nogometna legenda.

Slovenijo že v četrtek čaka obračun z Bolgarijo, v nedeljo pa jo čaka še gostovanje v Cipru.

Zvezdniki so se z veseljem udeležili dobrodelnega dogodka v Biljah:

