Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Sobota,
9. 5. 2026,
18.10

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,77

Natisni članek

Natisni članek
Aston Villa Arsenal Benjamin Šeško Benjamin Šeško Jaka Bijol Leeds United Manchester United Manchester City Chelsea Liverpool angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League

Sobota, 9. 5. 2026, 18.10

15 minut

Angleško prvenstvo, 36. krog

Brez poškodovanega Šeška Manchester brez gola in le s točko

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,77
Manchester United Sunderland | Manchester United se brez Benjamina Šeška muči s Sunderlandom. | Foto Reuters

Manchester United se brez Benjamina Šeška muči s Sunderlandom.

Foto: Reuters

Z obračunom Liverpoola in Chelseaja, ki v zadnjem obdobju ne blestita, se je začel 35. krog angleškega prvenstva (1:1). Manchester United je pri Sunderlandu osvojil le točko (0:0), Benjamina Šeška zaradi poškodbe noge ni bilo v postavi. Nadaljuje pa se ogorčen boj za naslov prvaka. Manchester City po spodrsljaju v prejšnjem krogu zmago lovi na zadnji sobotni tekmi proti Brentfordu. Vodilni Arsenal bo v nedeljo za nove točke igral pri West Hamu, ki se bori za obstanek. Krog bosta v ponedeljek v pomembnem obračunu za obstanek sklenila Tottenham in Leeds Jake Bijola.

Pep Guardiola
Sportal Nora tekma, o kateri se bo še dolgo govorilo

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 9. maj:

Poškodovani Šeško na tribuni

Benjamin Šeško je v prejšnjem krogu zabil ob veliki zmagi Manchester Uniteda nad Liverpoolom, a zaradi poškodbe ob agresivnem posredovanju Ibrahime Konateja srečanje sklenil že v prvem polčasu. "Že nekaj časa ima težave z bolečinami v spodnjem delu noge, pri golenici. Ko je ob enem izmed grobih stikov končal na tleh, je prejel udarec ravno v del noge, ki mu je že tako ali tako povzročal težave," je po nedeljski tekmi pojasnil glavni trener Rdečih vragov, Michael Carrick. Kljub nejasnostim, za kako hudo poškodbo gre, je slovenski as z ekipo odpotoval v Sunderland, a ni bil niti med rezervisti, ostal je na tribuni.

Sunderland in Manchester United sta odigrala bolj ali manj izenačeno tekmo brez posebej velikih priložnosti, čeprav so domači enkrat zatresli okvir vrat, gosti pa so že v sodniškem dodatku prek Matheusa Cunhe zapravili eno lepših priložnosti za spremembo izida. United je kljub temu dva kroga pred koncem trdno na tretjem mestu in si je že pred tem zagotovil ligo prvakov.

Derbi "ranjenih" brez zmagovalca

Liverpool je srečanje s Chelseajem odprl po svojih željah, v šesti minuti je Rio Ngumoha podal žogo Ryanu Gravenberchu, ta se je na robu kazenskega prostora odločil za strel in s silovitim in natančnim strelom domače popeljal v vodstvo z 1:0. A Chelsea se je v 35. minuti vrnil v igro, gol je dosegel Enzo Fernandez, žoga pa je presenetila obrambo Liverpoola in vratarja Giorgija Mamardashvilija. V nadaljevanju gola nismo več videli.

Liverpool je povedel v šesti minuti. | Foto: Reuters Liverpool je povedel v šesti minuti. Foto: Reuters

V zaključku tekme so imeli veliko dela sodniki. V 84. minuti se je zdelo, da je Joao Pedro igral z roko v kazenskem prostoru, a niso sodniki ničesar dosodili. Pet minut pozneje pa je isti nogometaš padel na drugi strani v kazenskem prostoru, a je Craig Pawson samo zamahnil z roko. Nato je situaciji vendarle pregledal s sistemom VAR, a odločitve ni spremenil.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 9. maj:

Nedelja, 10. maj

Ponedeljek, 11. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

25 – Haaland (Manchester City)
22 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Joao Pedro (Chelsea), Semenyo (Manchester City)
14 – Gyökeres (Arsenal)
13 – Gibbs-White (Nottingham), Welbeck (Brighton)
12 – Calvert-Lewin (Leeds United), Kroupi (Bournemouth)
11 – Ekitike (Liverpool), Šeško (Manchester United), Watkins (Aston Villa)
10 – Mateta (Crystal Palace), Richarlison (Tottenham), Wilson (Fulham)
...
1 Bijol (Leeds United)

Liverpool navijači Anfield
Sportal Vesela novica za navijače Liverpoola
Phil Foden, Manchester City
Sportal Dan po bolečem spodrsljaju dobre novice za Manchester City
Aston Villa Arsenal Benjamin Šeško Benjamin Šeško Jaka Bijol Leeds United Manchester United Manchester City Chelsea Liverpool angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.