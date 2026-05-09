Brez poškodovanega Šeška Manchester brez gola in le s točko

Z obračunom Liverpoola in Chelseaja, ki v zadnjem obdobju ne blestita, se je začel 35. krog angleškega prvenstva (1:1). Manchester United je pri Sunderlandu osvojil le točko (0:0), Benjamina Šeška zaradi poškodbe noge ni bilo v postavi. Nadaljuje pa se ogorčen boj za naslov prvaka. Manchester City po spodrsljaju v prejšnjem krogu zmago lovi na zadnji sobotni tekmi proti Brentfordu. Vodilni Arsenal bo v nedeljo za nove točke igral pri West Hamu, ki se bori za obstanek. Krog bosta v ponedeljek v pomembnem obračunu za obstanek sklenila Tottenham in Leeds Jake Bijola.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

Sobota, 9. maj:

Poškodovani Šeško na tribuni

Benjamin Šeško je v prejšnjem krogu zabil ob veliki zmagi Manchester Uniteda nad Liverpoolom, a zaradi poškodbe ob agresivnem posredovanju Ibrahime Konateja srečanje sklenil že v prvem polčasu. "Že nekaj časa ima težave z bolečinami v spodnjem delu noge, pri golenici. Ko je ob enem izmed grobih stikov končal na tleh, je prejel udarec ravno v del noge, ki mu je že tako ali tako povzročal težave," je po nedeljski tekmi pojasnil glavni trener Rdečih vragov, Michael Carrick. Kljub nejasnostim, za kako hudo poškodbo gre, je slovenski as z ekipo odpotoval v Sunderland, a ni bil niti med rezervisti, ostal je na tribuni.

Sunderland in Manchester United sta odigrala bolj ali manj izenačeno tekmo brez posebej velikih priložnosti, čeprav so domači enkrat zatresli okvir vrat, gosti pa so že v sodniškem dodatku prek Matheusa Cunhe zapravili eno lepših priložnosti za spremembo izida. United je kljub temu dva kroga pred koncem trdno na tretjem mestu in si je že pred tem zagotovil ligo prvakov.

Derbi "ranjenih" brez zmagovalca

Liverpool je srečanje s Chelseajem odprl po svojih željah, v šesti minuti je Rio Ngumoha podal žogo Ryanu Gravenberchu, ta se je na robu kazenskega prostora odločil za strel in s silovitim in natančnim strelom domače popeljal v vodstvo z 1:0. A Chelsea se je v 35. minuti vrnil v igro, gol je dosegel Enzo Fernandez, žoga pa je presenetila obrambo Liverpoola in vratarja Giorgija Mamardashvilija. V nadaljevanju gola nismo več videli.

Liverpool je povedel v šesti minuti. Foto: Reuters

V zaključku tekme so imeli veliko dela sodniki. V 84. minuti se je zdelo, da je Joao Pedro igral z roko v kazenskem prostoru, a niso sodniki ničesar dosodili. Pet minut pozneje pa je isti nogometaš padel na drugi strani v kazenskem prostoru, a je Craig Pawson samo zamahnil z roko. Nato je situaciji vendarle pregledal s sistemom VAR, a odločitve ni spremenil.

Nedelja, 10. maj

Ponedeljek, 11. maj:

