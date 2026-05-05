Dan po bolečem spodrsljaju dobre novice za Manchester City

Angleški nogometni reprezentant Phil Foden se je dogovoril za podpis nove štiriletne pogodbe z Manchester Cityjem, poročajo angleški mediji. Trenutna pogodba 25-letnega vezista poteče prihodnje poletje, nova pogodba pa bi ga na Etihadu zadržala do leta 2030 z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

Phil Foden zadnje mesece sicer ne najde prave forme in ni dosegel gola od 14. decembra, vendar nova pogodba kaže, da sta obe strani pripravljeni nadaljevati skupno zgodbo.

Ekipa Pepa Guardiole v domačem prvenstvu za vodilnim Arsenalom tri tekme pred koncem sezone zaostaja za pet točk, potem ko so sinjemodri v ponedeljek zgolj remizirali na gostovanju pri Evertonu.

Foden je v prvi ekipi pod Guardiolo debitiral kot 17-letnik in je za City odigral 365 tekem ter mu pomagal osvojiti ligo prvakov, šest naslovov angleškega prvaka ter dva pokala FA.

Vezist upa tudi na mesto v angleški reprezentanci za poletno svetovno prvenstvo, čeprav je selektor Thomas Tuchel pred časom dejal, da mesta še nima zagotovljenega.