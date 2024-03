Pozor: nova priložnost za vse, ki si želijo na Euro 2024

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes odprla uradno platformo za preprodajo vstopnic za tekme evropskega prvenstva 2024. Kupci vstopnic, ki se tekem Eura 2024 ne nameravajo udeležiti, lahko do 11. marca 2024 oddajo svoje vstopnice v prodajo, interesenti pa bodo lahko opravili nakup med 13. in 14. marcem 2024.

Faza preprodaje poteka po sistemu "kdor prvi pride, prvi kupi", pri čemer bodo cene vstopnic enake, kot so bile v predhodnih fazah prodaje. V fazi preprodaje bodo za nakup vstopnic za tekme slovenske nogometne reprezentance na Euru 2024 prednostno obravnavani podporniki slovenske reprezentance. Prodaja vstopnic s prijavo na platformi ni zajamčena in bo dejansko izvedena šele, ko bo na drugi strani izkazan interes za nakup in opravljeno plačilo. V tem primeru bodo prodajalci na svoj račun prejeli nakazano celotno povračilo, so zapisali pri NZS.

Podrobnosti: Platforma je za prodajo vstopnic odprta do 11. marca 2024 do 11.00.

Platforma je za nakup vstopnic odprta od 13. marca 2024 od 11.00 do 14. marca 2024 do 11.00.

Ob uspešni prodaji vstopnic boste na vaš elektronski naslov prejeli potrditveno sporočilo. Sredstva bodo nakazana na vaš transakcijski račun, ki ste ga predložili ob prvotnem nakupu.

Prodaja vstopnic bo preko platforme za preprodajo potekala v različnih časovnih oknih. V primeru, da vaše vstopnice ne bodo prodane v prvotnem oknu, bodo ponujene za nakup v naslednjih časovnih oknih.

V kolikor v fazi preprodaje ne boste uspešni s prodajo vstopnic, bo nekaj dni pred posamičnimi tekmami sproščena faza prodaje v zadnjem hipu.

Do platforme za preprodajo vstopnic lahko dostopate na tej povezavi: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/

