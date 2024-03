Simon Rožman v hudih težavah, legenda Sarajeva ga podi nazaj v Slovenijo

Slovenski trener Simon Rožman doživlja najhujše trenutke, odkar se je lani odločil za selitev v Bosno in Hercegovino in prevzel vodenje tamkajšnjega klubskega velikana Sarajevo. Po treh zaporednih porazih na prvenstvu, na katerih je navijače najbolj jezila slaba igra, se mu pošteno trese stolček. Nekdanji zvezdnik kluba Alen Avdić mu prek socialnih omrežij svetuje, naj zapusti klub in se vrne v Slovenijo, s seboj pa naj odpelje še športnega direktorja Senijada Ibričića.

Nogometni klub Sarajevo v koledarskem letu 2024 doživlja udarec za udarcem. Čeprav je bilo strokovno vodstvo na čelu s Simonom Rožmanom, ki pri sarajevskem klubu tesno sodeluje s športnim direktorjem Senijadom Ibričićem, zadovoljno z opravljenim v pripravljalnem obdobju, nastopi v spomladanskem delu mejijo na katastrofo.

Sarajevo v prvenstvu sploh še ni osvojilo točke. Po treh zaporednih porazih (1:3 doma s Širokim Brijegom, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Dino Skender, 0:1 v gosteh pri zadnjeuvrščeni Zvijezdi 09 in 0:3 v gosteh na mestnem derbiju z Željezničarjem) je vse več kritik na račun vodenja 40-letnega slovenskega trenerja, ki se ne srečuje prvič s stresnim delom v tujini. Pred leti je deloval na Hrvaškem, kjer je Rijeko popeljal tako do pokalne lovorike kot tudi skupinskega dela lige Europa, a je na Kvarnerju zdržal le dobro leto dni.

Lani zapustil Domžale

Lani so Domžale nepričakovano obstale na uvodni evropski oviri. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V BiH se je odpravil lani, ko je kmalu po presenetljivem izpadu Domžal v Evropi proti predstavniku Malte Balzanu sprejel ponudbo iz glavnega mesta Bosne in Hercegovine in postal glavni trener Sarajeva. Z enim največjih klubov iz BiH je sprva dosegal dobre rezultate, bil po jesenskem delu tik pod vrhom lestvice, v spomladanskem delu pa je nanizal nekaj neuspehov, ki so pošteno načeli njegov status.

Ne le, da je Sarajevo po treh porazih padlo na četrto mesto, tako da je ogrožen tudi nastop v Evropi, ampak so navijači nezadovoljni tudi zaradi brezidejne in blede igre. Sarajevo je letos pustilo dober vtis le na pokalnem gostovanju pri vodilnem Borcu iz Banjaluke (0:0), s katerim se bo kmalu pomerilo še na povratni četrtfinalni tekmi. Dvoboj bo odigran 13. marca, do takrat pa je vprašljivo, ali bo Rožman sploh še vodil Sarajevčane.

Željezničar je v nedeljo nadigral Sarajevo s 3:0:

Gdje ste bili 3.3.? 🔵⚪



📷 Adem Ćatić / Damir Hajdarbašić, https://t.co/52wExp2LHo pic.twitter.com/xufMBIwxrr — FK Željezničar (@fkzeljeznicar) March 3, 2024

Mediji iz BiH poročajo o tem, kako je nezadovoljstvo z njegovim delom večje iz dneva v dan, za nameček pa namigujejo, kako je izgubil še zaupanje igralcev, slačilnice. Pred nekdanjim trenerjem Celja, Maribora in Domžal so tako zahtevni in stresni dnevi, vodstvo kluba pa bo odločalo o tem, ali mu bo še naprej zaupalo odgovorno vlogo trenerja.

Nekdanji napadalec Sarajeva in reprezentant BiH Alen Avdić je po bolečem porazu z Željezničarjem, največjim rivalom Sarajeva, na Instagramu poslal slovenskemu strategu sporočilo. "Halo, Janez. Drži se ti raje 'dežele' in 'smučanja', obvezno pa odpelji s seboj še Hajdukovo srce. Dovolj imamo vaše vsebine," je imel v mislih še Senijada Ibričića, nekdanjega zvezdnika bosanskega nogometa in splitskega Hajduka. Položaj slovenskega stratega v BiH je tako vse prej kot rožnat, v Sarajevu bo v teh dneh še zelo zanimivo.