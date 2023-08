Gvardiol bo postal najdražji branilec na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leipzig bo za hrvaškega reprezentanta Joška Gvardiola prejel okoli 90 milijonov evrov ter premije. Prestop 21-letnega branilca naj bi uradno objavili v prihodnjih dneh, poročata nemška Bild in kanal Sky.

Gvardiol bo tako postal najdražji branilec na svetu. Zamenjal bo Harryja Maguireja, ki se je leta 2019 pridružil Manchester Unitedu iz Leicester Cityja za 87 milijonov evrov. Gvardiol je leta 2020 v Leipzig prišel iz zagrebškega Dinama za 18 milijonov evrov.

Nemški prvoligaš, katerega člana sta tudi Kevin Kampl in Benjamin Verbič, prestopa še ni želel potrditi. Vendar pa Gvardiol ni zaigral na dveh prijateljskih tekmah, a je obe spremljal s tribun.

Kampl je obžaloval skorajšnji prestop. "Joško je že zdaj eden najboljših branilcev na svetu in postal bo še boljši. Izjemno je, kako se spopada z medijskim 'pompom', ki ga obdaja. Na treningih in v garderobi je bil naravnost odličen," je dejal veteran Leipziga.

Andre Silva Foto: Guliverimage Je pa Leipzig že potrdil odhod Andreja Silve. Real Sociedad, ki bo bo v novi sezoni igral v ligi prvakov, je odkupil možnost pogodbe v naslednjih letih za tega 27-letnika. Silva, za Portugalsko je od leta 2016 zbral 64 tekem in 19 golov, je v Leipzig prišel leta 2021 iz Eintracht Frankfurta in ima pogodb do leta 2026. Za nemško zasedbo je v tem času na 64 tekmah dosegel 26 golov, a se pri zmagovalcih nemškega pokala ni nikoli dokončno uveljavil.