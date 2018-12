Polomija Slovenca, ki pred nocojšnjo tekmo straši predvsem Italijane #video

V izredno močni skupini C se v zadnji krog z najboljšega položaja podaja ravno Napoli, ki v družbi Liverpoola in PSG sploh še ni doživel poraza. Ima dve zmagi in tri poraze, kar pomeni, da mu pred zadnjim krogom za napredovanje med 16 najboljših na Anfieldu zadostuje že točka, v primeru spodrsljaja PSG v Beogradu pa bi lahko v Liverpoolu tudi izgubili.

Naloga Angležev na drugi strani je tudi jasna. Nujno morajo zmagati, zadostovala bi jim celo zmaga z 1:0 ali več, v primeru, da bodo zmagali z zadetkom razlike, pa Napoli ne sme zadeti.

Klopp se zaveda, kaj jih čaka

Jürgen Klopp ima v Liverpoolu status boga, a za zdaj svojih navijačev še ni razveselil z nobeno lovoriko. Foto: Reuters ''Poznamo rezultat, ki ga potrebujemo. A bo težko, saj je Napoli izredno nevaren iz protinapadov, za povrhu pa se še odlično branijo. So tipična italijanska ekipa, a če kje, se lahko nekaj posebnega zgodi ravno na Anfieldu,'' na bučno podporo s tribun računa trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki je pohvalil tudi delo Carla Ancelottija.

''Ni lahko priti in izboljšati delo, ki ga je pred tem opravljal Maurizio Sarri. A so res odlični,'' se Nemec zaveda, da ga čaka najtežja tekma v sezoni.

''Pozitivna stvar je, da igramo doma in da smo odvisni le od sebe. V Neaplju nismo bili pravi, zato želimo pokazati, da zmoremo in znamo več. Čaka nas težek večer, moji fantje se tega zavedajo in vem, da so za ta obračun že dodobra ogreti,'' je še dodal Nemec.

Carlo Ancelotti v ligi prvakov vodi že sedmo ekipo. Pred tem je v tem elitnem tekmovanju vodil še Parmo, Juventus, Milan, Real, Bayern in PSG. Največ uspeha je imel na klopi Rossonerov. Foto: Reuters

Ancelotti ne bo "bunkiral", ker njegovi igralci tega ne znajo

S pohvalami na račun Liverpoola ni skoparil niti Ancelotti, ki verjame, da je Liverpool dovolj dober, da osvoji premier league, in da na Anfieldu vlada dobro vzdušje. Ob tem tudi verjame v napredovanje svoje ekipe. ''Ne bomo se branili, ker se ne znamo,'' je bil jasen prekaljeni italijanski trener, ki v ligi prvakov vodi že sedmo ekipo.

Napoli je ekipa, ki ne izgublja. V tej sezoni sta ga na levi nogi ujela le Sampdoria in Juventus. Niz neporaženosti Italijanov v vseh tekmovanjih traja že 12 tekem. Foto: Reuters

''Poskusili bomo zagospodariti na terenu. Vem, da so fantje pripravljeni za veliki obračun. Motivacija ni težava, gorelo bo. Na Anfield prihajamo z napadalno miselnostjo,'' obljublja Ancelotti, ki je na štadionu San Paolo z 1:0 že ugnal Kloppovo četo. Dejstvo, da ga na dveh tekmah ni mogel premagati niti PSG, le še dodatno potrdi, da je Napoli vse prej kot naivna ekipa.

Skomina v lanski sezoni popeljal Liverpool v finale

Damir Skomina pred pol leta v Rimu ni imel svojega dne. Z velikimi napakami je poskrbel, da se je vstopa v finale veselil Liverpool. Po tekmi naj bi se za napake tudi opravičil. Foto: Twitter Za konec omenimo še to, da bo tekmo sodil najboljši slovenski sodnik, Damir Skomina, ki je bil pred kratkim izbran med najboljših deset evropskih sodnikov. Kljub temu vemo, da je Primorec vse prej kot nezmotljiv.

V tej sezoni ga je večkrat pokronal v najmočnejši slovenski ligi, v pretekli sezoni pa je vrhunec doživel ravno na povratni tekmi polfinala v ligi prvakov, ko je z nekaj res velikimi napakami poskrbel, da se je Liverpool uvrstil v veliki finale.

Rdeči so prvo tekmo dobili s kar 5:2, na povratni tekmi je bilo 4:2 v prid Rome, a pred tem se je zgodilo toliko napak, mi smo jih našteli osem, da Rimljani na koncu niso zmogli norega preobrata.

Sporne situacije v Rimu: Prvi polčas: Sporna situacija 1: Prva se je zgodila pri izidu 0:0, ko je Manolas s hrbta porinil Sadia Maneja. Tukaj bi moral slovenski sodnik piskati vsaj prekršek na robu kazenskega prostora, če ne kar enajstmetrovke. Sporna situacija 2: Malce kasneje je Manolas na robu kazenskega prostora Rome nedovoljeno zaustavljal tudi Georginia Wijnalduma. Liverpool bi moral dobiti prosti strel, a ga ni. Sporna situacija 3: Po lepi podaji je bil v kazenskem prostoru Liverpoola najvišji v skoku Patrik Schick, ki je z glavo poslal žogo v roko Dejana Lovrena. Morda bi tukaj kakšen sodnik piskal tudi enajstmetrovko, a Skomina se je odločil drugače, piskal je prekršek v napadu, ki ga ni bilo. Čeh se je pred skokom rahlo res naslonil na hrbet Hrvata, a to je bilo premalo za prekinitev igre. Sporna situacija 4: Pri drugem zadetku Liverpoola v Rimu je Roma zahtevala prekršek v napadu, a ga ni dobila. Virgil van Dijk je odrinil Edina Džeka in žogo spravil do Wijnalduma, ki mu ni bilo težko zadeti. Če je bil Schickov prekršek v napadu, bi lahko piskal tudi Nizozemcu? Tukaj je Liverpool že vodil s skupnim izidom 7:3. Sporna situacija 5: Napadalec Rome Stephan El Shaarawy je lepo prodrl, mladi Trent Alexander-Arnold pa se ga je dotaknil in pomagal, da se je prekucnil v kazenskem prostoru. Čeprav se ne vidi dobro, tretji počasni posnetek pokaže, da ne bi bilo nič narobe, če bi Skomina pokazal na belo piko. Drugi polčas: Sporna situacija 6: Napadalec Rome Edin Džeko je sam stekel proti vratom Liverpoola, kje ga je nepravilno podrl vratar Liverpoola Lloris Karius. Roma je ostala brez enajstmetrovke, saj je pomočnik Skomine oznanil prepovedan položaj, ki ga ni bilo. Sporna situacija 7: Največji greh je Skomina storil v akciji, ko je strel El Shaarawyja z roko ubranil branilec Alexander-Arnold, a tudi tukaj je slovenski sodnik odpovedal in ni dosodil ničesar. Za take obrambe igralcev sodniki ne pokažejo le enajstmetrovke, pač pa tudi rdeči karton. Ostalo je pri 2:2. Sporna situacija 8: V zadnjih sekundah tekme, ko je bilo 3:2 v prid Rome in skupno 7:5 za Liverpool, je Skomina le pokazal na belo točko v prid Rome, a lahko rečemo, da je tokrat ni bilo. Branilec Liverpoola Ragnar Klavan je imel roko ob telesu. Žoga je sicer zadela roko, a temu se zelo redko piska, da ne rečemo - nikoli.

Po tekmi naj bi mu bilo hudo

Po zgodnjih situacijah je slovenski sodnik naredil tri napake v škodo Angležev in kar pet v škodo Rome, ki je bila v naletu in brez teh napak bi bila zelo blizu uvrstitve v finale. Po poročanju italijanskega novinarja Tancredija Palmerija je bilo slovenskemu sodniku hudo in je priznal napake, a to je bila slaba tolažba za Sinove volkulje, ki so ostali brez nastopa v Kijevu.

Športni direktor Monchi bruhal ogenj

Monchi ni mogel verjeti svojim očem. Foto: Reuters "Italijanski nogomet mora dvigniti glas. Juventusu se je zgodilo podobno kot nam. Čas je za tehnologijo VAR (Video Assistant Referee). Ni pošteno, da se nam dogajajo takšne stvari. Ne razumem, zakaj Uefa noče sprejeti VAR. To, kar sem spremljal na tej tekmi, me je zelo šokiralo. Navijači se lahko šalijo, da bi s pomočjo sistema VAR v finalu igrala Bayern in Roma, a to sploh ni smešno, ampak resnica," je po izpadu bruhal ogenj športni direktor Rome, Monchi, ki je od Uefe zahteval korenite spremembe. Te bo evropski nogomet dočakal že kmalu. VAR bo v veljavo stopil že v izločilnih bojih.

Kdo bo tam igral, Napoli ali Liverpool, bo jasno zvečer. Tekma na Anfieldu se bo začela ob 21. uri.