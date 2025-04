Še ena evropska bitka na Bonifiki, v četrtek sledi poslastica v Celju

Danes bo znan prvi finalist pokalnega tekmovanja. Na Bonifiki se bosta ob 18. uri spopadla Koper in Bravo. To je dvoboj, ki obema kluboma prinaša možnost bližnjice do Evrope. V soboto sta se kluba udarila že na tekmi 1. SNL, zmaga pa je po zaslugi nekdanjega slovenskega reprezentanta Damjana Boharja, ki je zadel v polno v sodnikovem podaljšku (1:0), ostala doma. V četrtek se bosta v "finalu pred finalom" spopadla Celje in Olimpija. Oba sta v imenitni formi, v tej sezoni sta izstopala tudi v Evropi. Grofje, pri katerih ne bo manjkalo motivacije za dokazovanje zlasti trenerju Albertu Rieri, bodo poskušali izkoristiti prednost domačega igrišča, zmaji pa narediti vse, da ostanejo v igri za dvojno krono.

Prvi finalist pokala bo znan danes. Koprčani pod vodstvom Slaviše Stojanovića še niso doživeli poraza. V napadu blestita brata Deni in Tomi Jurić, ki sta se v prvenstvu podpisala skupaj pod kar 19 zadetkov, na zadnjem srečanju pa je svoj prvenec v dresu Kopra proslavljal nekdanji slovenski reprezentant Damjan Bohar.

Izmed polfinalistov ni uspelo pokalne lovorike osvojiti le Bravu. Koper se poteguje za četrti, Celje, ki je v finalu izgubil kar devetkrat, kar je neslaven slovenski rekord, za drugi, Olimpija pa že deveti pokalni naslov, s čimer bi se na večni lestvici izenačila z rekorderjem Mariborom (9). Foto: Aleš Fevžer

Kanarčkom gre dobro tudi v prvenstvu, kjer so na želenem tretjem mestu, malce slabše pa gre v zadnjem obdobju Bravu, ki je pozabil na zmage in padel na peto mesto, kjer si je povečal zaostanek za tekmeci. Šiškarje bi lahko v tem primeru do Evrope popeljal pokal, a bi ga morali prvič v zgodovini kluba osvojiti. Do zdaj so bili najbližje leta 2022, ko so v finalu v Celju morali priznati premoč prav Kopru.

Riera proti Sanchezu

Za "finale pred finalom" bosta v četrtek poskrbela Celje in Olimpija. Celjani želijo po ponosnem izpadu iz Evrope končati zgodovinsko sezono vendarle z lovoriko. V prvenstvu so krepko zaostali za zmaji in lahko ubranijo naslov prvaka le še s pomočjo neverjetnega čudeža, v pokalu pa jim je bil ples kroglic naklonjen, saj bodo v četrtek na stadionu Z'dežele proti Olimpiji računali na prednost domačega igrišča. Ker pa se v mesto ob Savinji odpravlja tudi veliko privržencev zmajev, bi lahko drugi polfinalni obračun postregel z imenitno nogometno poslastico.

Kdo bo vodil moštvo v finalu pokala? Victor Sanchez ali Albert Riera? Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so v domačih tekmovanjih ujeli zmagoviti niz, v napadu se je prebudil Aljoša Matko, trener Albert Riera, ki je nedavno javno potarnal o tem, kako naj bi bila Olimpija privilegirana pri sodnikih, pa bo želel v neposrednem španskem trenerskem obračunu dokazati previdnemu rojaku Victorju Sanchezu, kako je bolje zmagovati z odprto in tvegano kot pa pragmatično igro. V taboru Olimpije so trdno odločeni, da preskočijo tudi celjsko oviro in se približajo velikemu cilju, dvojni slovenski kroni. V napadu blesti avstrijski reprezentant Raul Florucz, najboljši strelec in asistent 1. SNL, pri gostiteljih pa bo v središču pozornosti nekdanji zmaj Svit Sešlar, ki bo poskušal premagati nekdanjega soigralca Matevža Vidovška.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) se bo o tem, kdo bo 14. maja gostil finale pokala, odločila po razpletu polfinalnih dvobojev.

