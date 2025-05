V Stožicah se odvija slovenski nogometni praznik. Ob 16. uri za pokalno lovoriko igrata ženski ekipi Mure None in Ljubljane, štiri ure pozneje pa se bosta za bogato nagrado, tako pokalni naslov kot tudi evropski privilegij z igranjem v kvalifikacijah za ligo Europa, udarila Koper in Celje. Kanarčki se bodo potegovali za peto, Celjani pa, čeprav so do zdaj nastopili v finalu že kar desetkrat, "šele" za drugo. Celje je tako v finalu izkusilo grenkobo poraza na kar devetih izmed desetih tekem. Na obračunu med varovanci Slaviše Stojanovića in Alberta Riere bo delil pravico Slavko Vinčić.

Pokal Pivovarna Union, finale:

Sreda, 14. maj:

Vrata ŠRC Stožice so se odprla ob 15. uri, za prvo končno odločitev sta v ženskem finalu pokala Pivovarna Union poskrbeli Mura Nona in Ljubljana. Prekmurke branijo pokalno lovoriko.

Nogometašice Mure None so v tej sezoni že postale državne prvakinje. Danes lahko torej poskrbijo za dvojno krono. Foto: Aleš Fevžer

Danes bo v Stožicah za ljubitelje nogometa na voljo navijaška cona na ploščadi pred tribuno C, kjer se bo odvijal spremljevalni program, pri čemer bodo prišli na svoj račun zlasti najmlajši.

Koper petič ali Celje drugič?

Kdo bo zvečer boljše volje? Slaviša Stojanović ali Albert Riera? Foto: R. P. Zvečer bo znan nov pokalni zmagovalec pri moških. V pokalnem tekmovanju je v tej sezoni nastopilo 178 klubov, do sklepnega dejanja pa sta prišla le dva najboljša. To sta Koper in Celje. Kdo bo torej na seznamu pokalnih zmagovalcev nasledil Rogaško?

Grofje so na poti do finala izločili tudi slovenska velikana Maribor in Olimpijo, kanarčki pa so bili v polfinalu boljši od Brava, ki so ga leta 2022 premagali v finalu pokala v knežjem mestu in takrat še četrtič v zgodovini kluba osvojili pokal. Danes ga lahko že petič, Celjani pa želijo izboljšati katastrofalen izkupiček, ki jim ne služi v čast. Grofje namreč kot po tekočem traku izgubljajo finala. Pokal so osvojili zgolj leta 2005, sicer pa v finalnem srečanju potegnili krajšo kar devetkrat.

Bi lahko črni niz, Celjani so v finalu izgubili že šestkrat zapored, prekinil Albert Riera? Usoda je hotela, da bo svoj drugi pokalni naslov v vlogi trenerja na delu v Sloveniji lovil ravno proti klubu, pri katerem je končal pestro igralsko kariero.

V nedeljo so se zmage v celjsko-koprskem spopadu v knežjem mestu veselili nogometaši Kopra (3:2). Celjani si v 1. SNL še niso zagotovili vozovnice za Evropo. Pokal jim predstavlja idealno bližnjico. Foto: Jure Banfi

Nekdanji španski reprezentant je zadnji nastop v članski konkurenci vpisal leta 2016 v dresu kanarčkov. Zanimivo je, da je njegov stanovski kolega v finalu Slaviša Stojanović pred tem, ko je letos sprejel ponudbo Kopra, nazadnje v Sloveniji, to se je dogajalo pred poldrugim desetletjem, vodil prav Celje.

Finalista moškega finala, ki bi si ga lahko ogledalo okrog šest tisoč gledalcev, si bosta razdelila nagrado v višini 120 tisoč evrov, finalista ženskega finala pa bosta skupaj bogatejša za 25 tisoč evrov.

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Domžale, Interblock, Mura

1 – Celje, Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: