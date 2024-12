Japonski nogometni zvezdnik Junichi Inamoto je napovedal športno upokojitev pri 45 letih in s tem končal kariero, v kateri je postal prvi japonski igralec, ki je zaigral v angleški premier league. Inamoto se je Arsenalu pridružil leta 2001, a je moral počakati do selitve v Fulham leto pozneje, preden je debitiral v najboljši angleški ligi.

Inamoto je postal nacionalni heroj, ko je dvakrat zadel na svetovnem prvenstvu leta 2002 na domačih tleh, vključno z zmago proti Rusiji in prvo zmago Japonske na turnirju, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Igral je tudi v Turčiji, Nemčiji in Franciji, preden se je leta 2010 vrnil v domovino. Zadnja leta svoje kariere je igral za Nankatsu, japonski petoligaški klub v lasti ustvarjalca priljubljene mange Captain Tsubasa.

"Seveda je okolje pri Arsenalu in Nankatsu povsem drugačno, a imaš eno žogo in nogomet kot šport se ne spremeni," je novinarjem povedal Inamoto, ki je igral na treh svetovnih prvenstvih in za Japonsko zbral 82 nastopov.

Inamoto je v eni sezoni z Arsenalom odigral le nekaj pokalnih tekem, toda njegove dobre predstave na mundialu 2002 so mu prinesle novo priložnost pri Fulhamu, potem ko je Japonsko prvič popeljal v izločilne kroge.

"Te tekme so bile izhodišče, da je moje ime postalo znano po vsem svetu," je dejal Inamoto.

