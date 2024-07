Pestro bo tudi na slovenskih ulicah in trgih, le da vreme ne bo nagajalo

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je že v predtekmovalnem delu Eura 2024 javne oglede tekem omogočila v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Brežicah, pred zgodovinsko tekmo z ekipo globalne nogometne zvezde Cristiana Ronalda pa so se za organiziran javni ogled tekem odločili v še nekaterih mestih, medtem ko bo povsod po državi dovolj možnosti za to tudi na terasah različnih lokalov.

Na Pogačarjevem trgu različne aktivnosti

V prestolnici je že ves čas evropskega prvenstva organiziran ogled tekem na velikem zaslonu na Pogačarjevem trgu, kjer bo tudi danes, tako kot že med prejšnjimi tremi tekmami izbrancev selektorja Matjaža Keka, urejena navijaška cona. V njej bodo vse od zgodnjega popoldneva do polnoči potekale različne aktivnosti, za stopnjevanje vzdušja pa bo skrbel DJ.

Ob tem organizatorji obiskovalce znova opozarjajo, da je vnos kakršnihkoli nevarnih predmetov, kamor sodijo tudi steklenice in pločevinke, prepovedan, prav tako ljubitelje nogometa pozivajo k strpnosti in medsebojnemu spoštovanju.

V najbolj nogometnem slovenskem mestu Mariboru je ogled tekem Eura 2024 omogočen na Grajskem trgu, ki se je v času prvenstva spremenil v nogometno središče.

V Kopru so prve tri tekme slovenske reprezentance na prostem predvajali na Ukmarjevem trgu, tokrat pa se evforija seli v Taverno. Mestna občina Koper zaradi velikega zanimanja za ogled tekme občane in ostale obiskovalce prosi, da avtomobile parkirajo v Parkirni hiši Sonce oziroma na dostopnih parkiriščih na obrobju mesta.

V Murski Soboti bo tekmo s Portugalci v organizaciji mestne občine mogoče spremljati na velikem platnu na grajskem dvorišču, v Slovenj Gradcu pa na Trgu svobode.

V Celju so dogodek odpovedali

Za organiziran ogled tekme na prostem so se sprva odločili tudi v Celju, mestu aktualnih nogometnih državnih prvakov. Mestna občina Celje je za postavitev velikega ekrana izbrala Mestni park, a so se organizatorji zaradi slabega vremena odločili dogodek odpovedati.

Že dopoldne so se od severa države začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, pri čemer so popoldne možne bodo tudi močnejše nevihte s točo in sunki vetra.

