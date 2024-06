Poletje v Zgornji Savinjski dolini

Zgornja Savinjska dolina, ki se razteza od Solčave do Šmartnega ob Paki, je pravi biser za vse, ki si želijo oddiha v naravi, aktivnega preživljanja prostega časa in pristnega spoznavanja dediščine. Poletje v tej slikoviti dolini ponuja obilico aktivnosti, ki zadovoljijo vsakogar, od ljubiteljev pohodništva in kolesarjenja do tistih, ki želijo raziskovati naravne lepote, krajinske parke in kulturno dediščino, ravnodušni pa ne bodo ostali niti ljubitelji kulinarike.

Foto: Tomo Jeseničnik

Logarska dolina, naravne lepote in aktivnosti na prostem

Foto: Tomo Jeseničnik Poleti Zgornja Savinjska dolina zaživi v vsej svoji lepoti. Med najbolj priljubljenimi destinacijami je Logarska dolina, ena najlepših ledeniških dolin v Evropi. Raziščete jo lahko na Poti po Logarski. Slikovita ostenja, divji skalni balvani, drugi izvir Savinje, olcarska in oglarska bajta, lovska preža, brin velikan in mogočni slap Rinka so le nekatere izmed lepot, ki pripovedujejo očarljivo zgodbo povezanosti človeka in narave. Malo višje se lahko povzpnete do izvira reke Savinje, nato pa do Okrešlja. Izkušenejši se lahko v spremstvu vodnika podate na mnoge dvatisočake, kot sta Brana in Planjava.

Potepanja po Golteh in Menini planini

Planina Golte, ki je zavarovana kot krajinski park, je poleti priljubljena točka pohodnikov, izletnikov in drugih ljubiteljev narave. Najdaljša gondolska žičnica v Sloveniji pripelje na razglednih 1.400 metrov, od koder se lahko odpravite do slikovitega jezera z razgledom na Kamniško-Savinjske Alpe ali na ugasli ognjenik Smrekovec. Priljubljena pohodniška točka je tudi zakrasela predalpska planota Menina planina, ki jo krasijo prostrani pašniki in bogat gozdni rezervat.

Adrenalinske dogodivščine

Foto: Tomo Jeseničnik

Tisti, ki iščete več adrenalina in poglede iz ptičje perspektive, si privoščite polet z jadralnim padalom ali se podajte v pustolovski park na Golte, kjer vas bo navdušil zipline coaster, kombinacija divjih spustov, obratov in dvigov, ki spominja na razburljivo vožnjo z vlakcem smrti, le da gre za spuščanje po jeklenicah visoko med vrhovi dreves. Obiščete lahko tudi adrenalinski park v kampu Menina.

Poletna osvežitev in vodne avanture na reki Savinji

Kaj pravite na voden rafting ali kajak izlet? Poletni meseci so ob ustreznem vodostaju reke Savinje odlična ideja za poletno osvežitev in popestritev počitnic za družine, razočarani pa ne boste tudi tisti najizkušenejši.

Kulturna dediščina

Foto: Tomo Jeseničnik

Zgornja Savinjska dolina ni zgolj raj za ljubitelje narave, temveč tudi prostor bogate kulturne dediščine. Obiščite Interaktivno flosarsko zbirko na Ljubnem ob Savinji, kjer se lahko seznanite z zgodovino splavarjenja. Spoznajte dediščino gozdarstva in lesarstva v Muzeju Vrbovec v Nazarjah. V Gornjem Gradu si privoščite ogled mogočne baročne katedrale in se tako poglobite v čas, ko so na tem območju ustvarjali ljubljanski škofi.

Cvetoči Mozirski gaj

Foto: Tomo Jeseničnik

Če iščete kotiček za navdih in sprostitev, je park cvetlic ob Savinji prava izbira. Očarale vas bodo pisane gredice in domiselne razstave, najmlajši pa bodo navdušeni nad pravljičnim Začaranim vrtom. Ne zamudite Velike poletne razstave eksotičnih živali Bioexo (9.–15. avgust 2024).

Zgornjesavinjsko razvajanje brbončic

Foto: Tomo Jeseničnik

Ob obisku doline ne smete zamuditi lokalnih kulinaričnih dobrot. Med najbolj znanimi specialitetami je zgornjesavinjski želodec, sušena mesna poslastica, ki jo pripravljajo po starih receptih. Prav tako lahko uživate v domačih mlečnih izdelkih, medu in drugih lokalnih pridelkih, ki jih nudijo številne turistične kmetije in tržnice. Na Vinski turistični poti v Šmartnem ob Paki lahko okusite lokalno vino in poseben vinski kruh.

Festivali in dogodki

Poleti Zgornja Savinjska dolina gosti številne festivale in dogodke, ki privabljajo obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Eden izmed najbolj znanih je Flosarski bal (25. julij–5. avgust 2024), tradicionalna prireditev, ki ohranja spomin na dolga leta splavarjenja lesa po reki Savinji. Lučki dnevi vsako leto znova učijo o bogati etnološki in kulturni dediščini Luč, Čebelarski praznik v Gornjem Gradu (20. julij 2024) pa pobližje predstavi čebelarsko dejavnost in medene izdelke. Ljubitelji kulinarike bodo uživali na Štrukljifestu (1. september 2024), na katerem strežejo slastne štruklje in predstavljajo lokalno kulturno dediščino, ljubitelje zgodovine pa plemič Konrad I. Vrbovški vsako leto povabi na bogato Srednjeveško gostijo na grad Vrbovec (6. julij 2024).

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Poletna doživetja v Zgornji Savinjski dolini V Zgornji Savinjski dolini je poleti zelo živahno. Izbirate lahko med različnimi doživetji za vse generacije. Ponedeljek: Luče, 9.00, Partnerska revitalizacija , informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc)

, informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc) Rečica ob Savinji, 9.00, Voden sprehod po poti čutil , informacije in prijave: 031 401 963 (Lidija)

, informacije in prijave: 031 401 963 (Lidija) Solčava, 9.30, Solčavsko – naš dom v naročju Alp (voden ogled razstave in multivizije v Centru Rinka), informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka) Torek: Gornji Grad, 10.00, Čarobni svet čebel , informacije in prijave: 031 793 430 (Tomo Kadilnik)

, informacije in prijave: 031 793 430 (Tomo Kadilnik) Solčava, 10.30, Botanični sprehod po Logarski dolini, informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka) Sreda: Luče, 9.00, Partnerska revitalizacija , informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc)

, informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc) Rečica ob Savinji (Kamp Savinja), 9.30, Vodena gozdna kopel , informacije in prijave katarina@melisa.si (Katarina Alič Čretnik)

, informacije in prijave katarina@melisa.si (Katarina Alič Čretnik) Solčava, 9.30, Solčavsko – naš dom v naročju Alp (voden ogled razstave in multivizije v Centru Rinka), informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka)

(voden ogled razstave in multivizije v Centru Rinka), informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka) Nazarje, 10.00, Voden ogled Muzeja Vrbovec , informacije in prijave: 040 345 630

, informacije in prijave: 040 345 630 Solčava, 15.00, Zeliščni odtisi, kreativna delavnica rastlinskih potiskov na blago, informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka) Četrtek: Luče, 9.00, Partnerska revitalizacija , informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc)

, informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc) Mozirje (Mozirski gaj), 9.30, Vodena gozdna kopel, informacije in prijave: katarina@melisa.si (Katarina Alič Čretnik)

informacije in prijave: katarina@melisa.si (Katarina Alič Čretnik) Mozirje, 10.00, Voden ogled Muzejske zbirke Mozirje in Mozirjani , informacije in prijave: 03 837 01 80

, informacije in prijave: 03 837 01 80 Ljubno (Naturplac Na skali), 10.00, River Bushcraft Savinjska , informacije in prijave: 040 653 901 (Damir Mrkonjić)

, informacije in prijave: 040 653 901 (Damir Mrkonjić) Solčava, 10.30, Botanični sprehod po Logarski dolini, informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka)

informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka) Mozirje (Golte), 14.00, Mountain Bushcraft Savinjska, informacije in prijave: 040 653 901 (Damir Mrkonjić)

informacije in prijave: 040 653 901 (Damir Mrkonjić) Šmartno ob Paki, 16.00, Ogled muzeja 70 let tehnične zgodovine in Vinska turistična pot Šmartno ob Paki, informacije in prijave: 041 233 269 (Mojca), 031 348 676 (Anže) Petek: Luče, 9.00, Partnerska revitalizacija , informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc)

, informacije in prijave: 031 401 963 (Saša Kranjc) Mozirje (Mozirski gaj), 9.30, Vodena gozdna kopel, informacije in prijave: katarina@melisa.si (Katarina Alič Čretnik)

informacije in prijave: katarina@melisa.si (Katarina Alič Čretnik) Solčava, 9.30, Solčavsko – naš dom v naročju Alp (voden ogled razstave in multivizije v Centru Rinka), informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka)

(voden ogled razstave in multivizije v Centru Rinka), informacije in prijave: 03 839 07 10 (Center Rinka) Rečica ob Savinji (Kamp Savinja), 19.30, Plesni večer, informacije in prijave: info@camp-savinja.com (Anamarija Bitenc) Vsak dan: od 9.00 do 19.00: Mozirje: Mozirski gaj, park cvetja

od 9.00 do 17.00: Mozirje: Doživite cvetoče Mozirje s čebelico Gajo (ogled trškega jedra s pomočjo tablice z aplikacijo), TIC Mozirje

(ogled trškega jedra s pomočjo tablice z aplikacijo), TIC Mozirje od 10.00 do 17.30: Mozirje: Pustolovski park Golte, odprto vse dni od 22. junija 2024 do 1. septembra 2024

odprto vse dni od 22. junija 2024 do 1. septembra 2024 od 9.00 do 17.00: Nazarje: Muzej gozdarstva in lesarstva , Grad Vrbovec

, Grad Vrbovec od 10.00 do 18.00, Solčava: Eko hiša na Razpotju : Pravljični gozd (doživetje gozda skozi pravljice in čutila za najmlajše obiskovalce)

: (doživetje gozda skozi pravljice in čutila za najmlajše obiskovalce) Solčava, Delavnice polstenja Volneni butik Bicka, informacije in prijave: 051 364 181 (Vida Matk) Atelje Franc in Liza, informacije in prijave: 070 870 408 (Špela Orešnik)

Solčava: Lokostrelstvo : Turistična kmetija Gradišnik, Logarska dolina 18, informacije in prijave: 041 526 699 (Breda Gradišnik)

: Turistična kmetija Gradišnik, Logarska dolina 18, informacije in prijave: 041 526 699 (Breda Gradišnik) Solčava: Piknik v naravi z domačimi lokalnimi dobrotami: Turistična eko kmetija Ramšak, Podolševa 13, informacije in prijave: 051 351 976 (Natalija Ramšak)

z domačimi lokalnimi dobrotami: Turistična eko kmetija Ramšak, Podolševa 13, informacije in prijave: 051 351 976 (Natalija Ramšak) Solčava: Spoznajte življenje solčavske kmetije – voden ogled, Kmetija Bevšek, Robanov kot 29, informacije in prijave: 031 791 228 (Mojca Ošep)

Veselimo se vašega obiska!

Poletje v Zgornji Savinjski dolini je resnično posebna izkušnja, ki združuje naravne lepote, aktivni oddih, kulturno dediščino in okusno lokalno kulinariko. Ne glede na to, ali iščete miren oddih v naravi ali aktivno preživljanje prostega časa, bo Zgornja Savinjska dolina izpolnila vaša pričakovanja in vam pričarala nepozabne poletne spomine.

Rezervirajte nastanitev na naši spletni strani visitsavinjska.com!

#ifeelslovenia #visitsavinjska #mojaslovenija

Naročnik oglasnega sporočila je RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE.