Dekle so nazadnje videli med plavanjem v potoku Mango Creek, ki se nahaja v bližini staroselske skupnosti Nganmarriyanga v odročnem predelu avstralskega Severnega teritorija, več kot 300 kilometrov jugozahodno od tamkajšnje prestolnice Darwin.

"Po doslej znanih podatkih naj bi pogrešano dekle napadel krokodil," je sporočila policija v Severnem teritoriju in dodala, da je reševalne ekipe doslej niso našle.

Napadi krokodilov niso redkost

Napadi krokodilov v tropskih območjih na severu Avstralije niso redkost. Tam namreč živi veliko krokodilov letvičarjev, ki lahko zrastejo do velikosti šestih metrov in občasno napadajo tudi ljudi, ti napadi pa so pogosto smrtonosni.

Napadi krokodilov v tropskih območjih na severu Avstralije niso redkost. Foto: Shutterstock

Krokodili so se namnožili

To vrsto krokodila so sicer leta 1971 uvrstili med zaščitene živalske vrste, potem ko je zaradi razširjenega lova nanje v naravi ostalo le še približno tri tisoč primerkov. Posledično so se krokodili od takrat znova namnožili, lokalne oblasti pa ocenjujejo, da je njihovo število že doseglo sto tisoč.

