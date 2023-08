Osasuni 100.000 evrov kazni in pogojna izključitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je kaznovala Osasuno, španski nogometni klub, s plačilom 100.000 evrov in pogojno izključitvijo iz evropskih tekmovanj, potem ko je ta s tožbo Uefe na sodišču v Pamploni kršila njen disciplinski pravilnik in statut, poroča hrvaška agencija Hina.

Ker se Osasuna ne bo pritožila, se je s tem končala njena saga, potem ko so jo zaradi afere z dogovarjanjem rezultatov pred desetimi leti letos izključili iz kvalifikacij konferenčne lige.

Španci so se zaradi izključitve pritožili na mednarodnem športnem razsodišču (Cas) v Lozani, ki je nato odločil, da Osasuna konferenčno ligo lahko igra, saj so za dogovorjene rezultate odgovorni takratni posamezniki in ne klub kot institucija.

Osasuna, sedma v lanskem španskem prvenstvu, se bo kvalifikacijam konferenčne lige pridružila v zadnjem krogu.

